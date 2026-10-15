Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'dan önemli açıklamalar: Tüm barınma talepleri karşılanacak
İstanbul Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un başkanlığında, kentte etkili olan yağışa karşı yürütülen çalışmalara ilişkin Afet Koordinasyon Toplantısı düzenlendiğini bildirdi. Kritik toplantı sonrası önemli açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, "Milletimizin yanında, el birliğiyle inşallah bu sıkıntıları problemleri gidereceğiz ve arkadaşlarımız bu manada tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane dükkan dükkan çalışacağız" ifadelerini kullandı. Bakan Kurum vatandaşlara tedbir çağrısında bulunarak "Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selin ardından İstanbul'da son duruma ilişkin bilgi verdi.
Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:
Sözlerimin başında sel felaketinden etkilenen tüm vatandaşlarımıza ve aziz milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Bu felakette İstanbul'da hayatını kaybeden üç vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Yine Ayazağa'da kaybolan beş vatandaşımızı ve Kocaeli'de bir vatandaşımızı da arama kurtarma çalışmalarımızın ilgili valilerimizin koordinasyonunda emniyet birimlerimizce, AFAD'ımızca, jandarmamızca sahada yoğun bir şekilde arama faaliyetlerinin de kesintisiz devam ettiğini belirtmek istiyorum. İnşallah en kısa zamanda vatandaşlarımıza ulaşıyor olacağız.
Milletimiz müsterih olsun. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz tüm kurumlarıyla, işte burada gördüğünüz gibi valilerimizin koordinasyonunda AFAD'ımız, emniyet birimlerimiz, itfaiyemiz, jandarmamız, Kızılay'ımız yine Çevre Şehircilik Bakanlığı ekiplerimizce birlikte bir koordinasyon içerisinde sahada çalışmalarımızı ilk andan ilk dakikadan itibaren yapıyoruz ve yapmaya da devam edeceğiz.
Tabii felaketin ardından en önemli öncesi can güvenliği, vatandaşımızın canı. Ve bu noktada şu an itibariyle kurtarma bekleyen veya ulaşılamamış herhangi bir vatandaşımız yok. Tüm vatandaşlarımızı güvenli alanlara, emniyet birimlerimiz aldılar ve bir kısmını da misafirhanelerde misafir ediyoruz. Bu çerçevede tam 3057 vatandaşımızı güvenlik birimlerimiz sağ salim hamdolsun kurtardılar ve güvenli alanlara taşıdılar.
Yine sahada sel felaketi gören 39 ilçemizde 14 ayrı noktada 110 aracımızla yine itfaiyemiz, belediyelerimiz, vatandaşımıza sıcak çorba ve ihtiyaçlarını giderecek yardımları anbean yapmaktadır. Bu çerçevede 48 toprak kayması vakası gerçekleşti ve yine 39 ilçemizde 53 istinat duvarı da yine bu aşırı yağış sebebiyle yıkıldı. Bu çerçevede tam 9755 ihbar bu koordinasyon merkezine geldi ve birimlerimiz 7800'üne anında müdahalelerini yaptılar. Ve orada vatandaşımızın ne talebi varsa, ne ihtiyacı varsa devletimiz bu talepleri hızlı bir şekilde gerçekleştirdi.
"HASAR TESPİTLERİ HAFTA SONU TAMAMLANACAK"
Yine çiftçilerimizin hasarları var. Tarım Orman Bakanlığımız da bu konuda hasar tespitlerini hızlı bir şekilde yapıyorlar. 109 hayvanımız telef oldu, inşallah hafta sonu da Tarım Orman Bakanlığımız çiftçilerimizin telef olan hayvanlarına ilişkin yardımları gerçekleştiriyor olacak.
ALTI GÜZERGAH TRAFİĞE KAPATILDI
Ulaşımda yine tedbir amaçlı Eyüpsultan, Sarıyer ve Şile'de toplam altı güzergah trafiğe kapatıldı. Bu tamamen tedbir amaçlı. Olası yine yağışlarla ilgili herhangi bir riski almamak üzere bu tedbiri aldık. Yollarımızı açmak için de çalışmalarımızı anbean sürdürüyoruz.
Diğer taraftan Kocaeli ve Sakarya'da da kuvvetli yağışlar etkisini gösterdi ve bu iki ilimizde de su baskınları meydana geldi. Sakarya'da da yaklaşık metrekareye 140 yağış düştü. Bir ev yıkıldı, bir köprü çöktü ve özellikle Başiskele ve Kartepe ilçelerimizde su baskını ve dere taşkınları yaşanmakta. Yine bu iki şehrimizde de valilerimizin koordinasyonunda belediyelerimiz ve tüm ekiplerimiz, devletimiz sahadadır. Milletinin yanında, el birliğiyle inşallah bu sıkıntıları problemleri gidereceğiz ve arkadaşlarımız bu manada tek bir mağdur vatandaşımız kalmayana kadar hane hane dükkan dükkan çalışacağız. Nasıl Kastamonu Bozkurt'ta yaptıysak, nasıl Giresun'da Dereli'de hızlı bir şekilde aksiyon aldıysak, Antalya'da yangın sonrası milletimize evlerini bir yılda nasıl teslim ettiysek İstanbul'daki sel sonrası aksiyonumuzda aynı şekilde olacak.
Yine yarın Zonguldak ve Düzce'de turuncu uyarımız var. Ve bu illerimizde de bizler gereken tüm tedbirleri yine valilerimizin koordinasyonunda alıyoruz ve vatandaşlarımızdan da bu noktada tedbirli olmalarını istirham ediyoruz.
'İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ YAĞIŞ REJİMİNİ DE ETKİLİYOR'
Geçmişin verileriyle şunu net bir şekilde söylemek gerekirse geleceği planlayamayız. Bu artık gün gibi ortada ve şehirlerimizi yalnızca o geçmişteki afetlere göre değil, gelecekte karşılaşacağımız o daha şiddetli hava olaylarını da dikkate alarak planlamak mecburiyetindeyiz. Bugün buradaki istişarelerimizde Ayazağa'daki, Cendere'deki dere kesitlerinden, oradaki dere ıslahlarının yapılmasına kadar birçok konuyu hep beraber istişare ettik. Oturduğumuz makamlar, aldığımız görevler bize bir sorumluluk üstlüyor ve bu sorumluluğun gereği de hep birlikte bu işleri gidermek mecburiyetindeyiz. Ve devletimiz bu noktada gereken her türlü desteği tüm belediyelerimize bu manada verecektir.
"İSTANBUL TÜM AFETLERE DİRENÇLİ HALE GETİRİLMELİ"
İstanbul bizim göz bebeğimiz. İstanbul'un herhangi bir sıkıntısı Türkiye Cumhuriyeti'nin sıkıntısıdır, milli güvenlik meselesidir. Her zaman söylüyoruz; afet risklerine uyum, afet risklerine şehrin dirençli hale getirilmesi bizim mecburiyetimizdir. Ve bu mecburiyet doğrultusunda da hep birlikte çalışmak mecburiyetindeyiz.
Afetten etkilenen tüm vatandaşlarımıza İstanbul'daki, Kocaeli'ndeki, Sakarya'daki, Antalya'daki tüm kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi ifade ediyor ve Rabbim ülkemizi milletimizi her türlü afetten muhafaza etsin diyor, hepinizi saygıyla hürmetle selamlıyorum. Çok teşekkür ediyorum.