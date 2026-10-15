İstanbul'da acil durum toplantısı: Bakan Kurum sahada inceleme yapacak

İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli yağış, şehrin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiledi.

Son olarak gündüz saatlerinde Beykoz’da bir okul inşaatında kuyuya biriken suyun tahliyesini yapmak için çalışan işçi Faik Şentürk, kuyuya düşerek hayatını kaybetti.

Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, 7 kişinin de hastanelerde tedavilerinin devam ettiği öğrenildi. Haber alınamayan 5 vatandaş ise her yerde aranıyor.

İstanbul'da acil durum toplantısı

Etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan sel felaketi nedeniyle İstanbul'da acil durum toplantısı düzenlenecek.

Bakan Kurum sahada inceleme yapacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, selden etkilenen bölgelerde incelemelerde bulunacak ve yaşanan gelişmelerin ele alınacağı bir koordinasyon toplantısına katılacak.

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