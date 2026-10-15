Sağanak sonrası Haliç’in rengi değişti

Meteoroloji ve Valilikten İstanbul ve Kırklareli için 'çok kuvvetli yağış' uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yarın sabah saatlerinden itibaren bölgenin tekrar yağış almaya başlayacağı, İstanbul'un özellikle Avrupa Yakası başta olmak üzere kuzey ilçeleri ile Kırklareli'nin doğusunda kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Valiliği de, kentte yarın sabah saatlerinden itibaren yeniden etkili olması beklenen kuvvetli yağışlara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.