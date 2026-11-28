Kurye paketi kapı önüne bıraktı
Kuryenin telefonla aradığı K.Ş., bir süre sonra geleceğini söyleyerek paketin kapı önüne bırakılmasını istedi.
Bunun üzerine kurye, paketi kapının önüne bıraktı.
Görüntüler sanal medyada paylaşıldı
Bir süre sonra adrese gelen iki çocuk, kapının önündeki paketi alarak uzaklaştı.
Eve geldiğinde kargosunu bulamayan K.Ş., güvenlik kamerası görüntülerini inceleyince paketin çocuklar tarafından alındığını fark etti.
Görüntüleri sanal medya hesabından paylaşan K.Ş., iki çocuğa paketi geri getirmeleri çağrısında bulundu ve aksi halde polise başvuracağını söyledi.
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