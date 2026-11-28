Olay, Yurtbaşı beldesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi.
Arama çalışmalarında hareketsiz halde bulundu
Edinilen bilgiye göre, dün gece evden çıkan ve kendisinden haber alınamayan 75 yaşındaki Muhterem Yıldırım'la ilgili durum sabah saatlerinde jandarmaya bildirildi.
Yıldırım, başlatılan arama çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'ndeki mezarlıkta hareketsiz halde bulundu.
Olay yerine, haber verilmesinin ardından sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaşlı adamın hayatını kaybettiği, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde belirlendi.
Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Yıldırım'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Yaşlı şahsın ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonrası öğrenileceği bildirildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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