20 bin ton kapasite ve yıllık 100 ton havyar hedefi





Üretim planlaması ve gelecek dönem hedeflerine değinen Hosseinzadeh, mevcut kapasitenin artırılmasına yönelik çalışmalara değinerek, "Kendi şirketimizin kapasitesini 20 bin tona çıkartmak zorundayız. Çünkü bizim hedefimiz yıllık 100 ton havyar almak. O zaman da yılda bin 500 ton balık hasat etmemiz lazım. 20 bin ton balığımız olursa yılda bin 500 ton hasat ederiz ki bu da bizi yıllık 100 ton havyar hedefine ulaştırır. Şu anda 5 bin tonluk projemiz var ama bu kapasiteyi 20 bin tona çıkartmamız gerekecek. Yıllık 100 ton havyar hasadı hedefimizdir" şeklinde konuştu.







