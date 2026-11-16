Elazığ'da meslek lisesi bir yılda 10 milyon liralık ciroya ulaştı

Elazığ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 6 bölümünde yürüttüğü üretimle bu yıl 10 milyon liranın üzerinde, 10.1 milyon lira ciro elde etti. Öğrenciler döner sermayeden aldıkları ücretle hem harçlıklarını çıkarıyor hem de aile ekonomilerine katkı sağlıyor. Okulda 2025 hedefi 7 milyon lira iken 7.3 milyon, 2026 hedefi 9 milyon lira iken 10.1 milyon lira ciroya ulaşıldı; 2026-2027 eğitim ve öğretim yılına ilişkin çalışmalar sürüyor. Geçen yılki ciro ise 7.4 milyon lira oldu.