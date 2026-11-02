50 yıllık iyilik geleneği: Bu ilçede kimse aç kalmıyor

"Sen bir verirsen, kesinlikle onun yerine on gelir"





Yetik, "Bu uygulama yaklaşık 50 senedir oluyor Karakoçan Merkez lokantasında sürüyor. Diğer arkadaşlarımızda da oluyor. Karşılığını fazlasıyla alıyoruz Allah’ın izniyle. Bu uygulama yaklaşık bir 40-50 senedir sürdürülüyor. 8. senedimiz oldu, 9. seneye girdik. Bizden önceki abilerimiz devam ettiriyor, biz onlardan aldık bunu. Sadece bu uygulamayı Karakoçan’dan küçücük bir ilçeden tüm Türkiye geneline yaymak isteriz. Çağrıda bulunuyoruz. İhtiyaç sahipleri bir lokantanın önüne geldiyse geri çevrilmesin. İnanın siz bunları yaptığınızda fazlasıyla, yani kat kat sizin kasanıza para girecektir. Nasıl girecek derseniz, Allah veriyor. Sen bir verirsen, kesinlikle onun yerine on gelir. Karakoçan’ımızdan bir çağrı yapıyoruz. Gelen insanları geri çevirmezseniz o sizin kârınızdır. Gerçekten yani ben bunu içten söylüyorum. Deneyin, yani eğer olmadıysa tekrar bırakabilirsiniz. Ama siz yaptığınızda gerçekten bırakamazsınız" diye konuştu.