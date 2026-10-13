Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi
00:35, 13/10/2026, Salı
IHA
Gökyüzünü aydınlatan şimşekler kameraya yansıdı.
Meteoroloji uyarılarının ardından Elazığ’da etkili olan gök gürültülü sağanak sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
Elazığ’da akşam saatlerinde sağanak yağışla birlikte çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından Elazığ’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu. Sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi gündüze çevirirken, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.
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