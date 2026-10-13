Elazığ’da şimşekler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ’da eylül ayı asayiş z raporu: 2 bin 304 kişi yakalandı

Elazığ’da emniyet ve jandarma ekiplerinin eylül ayında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda 2 bin 304 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 165’i tutuklanırken, ekipler 218 bin 148 kişinin kimlik sorgusunu yaptı, 358 bin 776 aracı kontrol etti.