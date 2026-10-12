Koridordaki bayrağı öpüp başına koymuştu: Elazığlı minik Miran ödüllendirildi

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, birkaç gün önce teneffüste oyun oynarken koridorda gördüğü Türk bayrağını öperek alnına koyan Çatalçeşme İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Miran Batın Canpolat'ın bu içten davranışı takdir topladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, bayrağa duyduğu sevgi ve bağlılığını içten bir davranışla gösteren Canpolat'ı okulunda ziyaret ederek örnek davranışından dolayı tebrik etti ve ödüllendirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gün, milli ve manevi değerlerin, çocukların gönlünde yer edinmesinin önemine dikkati çekerek, Miran'ın bu örnek davranışının herkese duygu dolu anlar yaşattığını belirtti.

Çocukların bayrağa duyduğu sevgi ve saygının, milli birlik ve beraberliğin en güzel göstergelerinden biri olduğunu vurgulayan Gün, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin temel yaklaşımında yer alan milli ve manevi değerleri benimseyen, erdemli, sorumluluk sahibi ve şahsiyetli bireyler yetiştirme hedefi, Canpolat'ın bu anlamlı davranışında somut bir karşılık buldu. Bayrak sevgisinin yalnızca sözlerle değil, gönülden gelen davranışlarla da yaşatıldığını gösteren bu örnek, değerler eğitiminin çocukların günlük yaşamındaki önemini bir kez daha ortaya koydu. Eğitimin, bilgi ve becerilerin yanı sıra karakter gelişimini de kapsadığı anlayışından hareketle, öğrencilerimizin milli değerlerine bağlı, toplumsal sorumluluklarının bilincinde bireyler olarak yetişmesi büyük önem taşıyor."

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