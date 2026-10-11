Kışlalar kapılarını öğrencilere açtı: 'Mehmetçikle Bir Gün'
21:27, 11/10/2026, Pazar
DHA
Öğrenciler, 'Mehmetçikle Bir Gün' projesi kapsamında kışlaları ziyaret etti
Milli Savunma Bakanlığı, farklı illerden gelen öğrencilerin "Mehmetçikle Bir Gün Projesi" kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birliklerde misafir edilerek askerlik mesleğini yakından tanıdığını açıkladı.
Çeşitli illerde eğitim gören öğrenciler, 23 Eylül-6 Ekim tarihleri arasında Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı birlik ve kışlaları ziyaret etti.
MSB tarafından ‘Mehmetçikle Bir Gün’ notuyla yapılan paylaşımda, “Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı birliklerimiz, 23 Eylül-6 Ekim 2026 tarihleri arasında 'Mehmetçikle Bir Gün Projesi' kapsamında ülkemizin çeşitli illerinde eğitim gören öğrencilerimizi kışlalarımızda misafir etti. Öğrencilerimiz, Türk Silahlı Kuvvetlerimizi ve askerlik mesleğini yakından tanıma fırsatı bulurken Mehmetçiklerimizle unutulmaz bir gün geçirdi” denildi.
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