Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 2026 Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-DUS 2. Dönem) ile 2026 Diş Hekimliği Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavının (2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem) sonuçları açıklandı.
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 1 Kasım'da uygulanan 2026-DUS 2. Dönem ile 2026-STS Diş Hekimliği 2. Dönem sınavlarının değerlendirme işlemleri tamamlandı.
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