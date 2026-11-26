Bakan Tekin'den öğretmen atamalarıyla ilgili flaş açıklama

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) kapsamında Milli Eğitim Akademisi'nde eğitim almak üzere 15 bin öğretmen adayının alınacağını açıkladı. Alan bazlı dağılımın bu hafta sonu kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Tekin, 2027 AGS'nin ise mayıs ayında yapılacağını ve mevcut akademi öğrencileriyle birlikte toplam 40 bin atama gerçekleştirileceğini bildirdi.