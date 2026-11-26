Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan içeriklerin sorularını Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturdu.
Örnek sorulara tek platformdan erişim
PDF formatında indirilebilen ve çevrim içi görüntülenebilen örnek soruların, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacağı belirtildi.
Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru bulunuyor. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden ise 5'er soru yer alıyor, böylece soru sayısı toplamda 45'e ulaşıyor.
Sorular 8'inci sınıf programlarına göre hazırlandı
Soruların hazırlanmasında 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alındı.
Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik tasarlanan örnek soruların hazırlığında, ilgili derslerin 8'inci sınıf öğretim programları ile ders kitapları temel alındı.
Soruların MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin içeriklere hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda ulaşmasına imkan tanıyor.
MEBİ'ye 'mebi.eba.gov.tr' adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.
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