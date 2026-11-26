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Liselere Giriş Sınavı ( LGS ) kapsamında 13 Haziran 2027'de yapılacak merkezi sınava girecek öğrencilere yönelik 1'inci örnek soru kitapçıkları ve çözümlü videolar, Milli Eğitim Bakanlığı Bireysel Öğrenme Platformu (MEBİ) üzerinden yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, öğrencileri desteklemek amacıyla hazırlanan içeriklerin sorularını Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü oluşturdu.

Örnek sorulara tek platformdan erişim

Güncel soru tarzlarını içeren örnek sorulara doğrudan MEBİ üzerinden ulaşılarak sınav hazırlıkları tek platform üzerinden planlanabilecek.

PDF formatında indirilebilen ve çevrim içi görüntülenebilen örnek soruların, öğrencilerin kendi ilerleme süreçlerini değerlendirmelerine imkan sağlayacağı belirtildi.

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Yayımlanan kitapçıklarda Türkçe, matematik ve fen bilimleri derslerinden 10'ar soru bulunuyor. T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce derslerinden ise 5'er soru yer alıyor, böylece soru sayısı toplamda 45'e ulaşıyor.

Sorular 8'inci sınıf programlarına göre hazırlandı

Soruların hazırlanmasında 8'inci sınıf öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alındı.

Öğrencilerin okuduğunu anlama, yorum yapma, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz ve eleştirel düşünme gibi üst düzey bilişsel becerilerini ölçmeye yönelik tasarlanan örnek soruların hazırlığında, ilgili derslerin 8'inci sınıf öğretim programları ile ders kitapları temel alındı.

Soruların MEBİ üzerinden yayımlanması, öğrenci ve öğretmenlerin içeriklere hızlı, güvenilir ve merkezi bir yapıda ulaşmasına imkan tanıyor.

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MEBİ'ye 'mebi.eba.gov.tr' adresinden ve mobil uygulama marketlerinden erişim sağlanabiliyor.

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