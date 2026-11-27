ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy'un açıklamasına göre, ÖSYM hafta sonu YÖK-YKDS ve ALES sınavlarını 81 ilde yapacak.

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Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM), hafta sonu iki sınav düzenleyecek: Yükseköğretim Kurumlarının Öncelikli Alanlardaki Doktora Programlarına Öğrenci Seçme Sınavı (2026-YÖK-YKDS) ile Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/3).

YÖK-YKDS elektronik ortamda yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YÖK-YKDS, cumartesi günü Ankara ÖSYM Elektronik Sınav Merkezi'nde elektronik ortamda yapılacak.

Uygulamada 8 salondan yararlanılacak.

120 dakika sürecek sınav saat 13.45’te başlayacak. Saat 13.30’dan sonra sınav binalarına aday alınmayacak.

Ek süre kullanması uygun görülen adaylar, saat 15.45’te sona erecek sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Çoktan seçmeli toplam 80 sorudan oluşacak sınav, Ortak Temel Test (40 soru) ile Alan Testi'nden (40 soru) meydana gelecek.

Tüm adaylar için ortak olan Ortak Temel Test, matematiksel temelleri, olasılık ve istatistiği, algoritmik düşünmeyi ve bilimsel araştırma okuryazarlığını ölçmeye yönelik olacak.

Alan Testi ise bilişim teknolojileri, siber güvenlik, yapay zeka ve akıllı sistemler ile donanım ve bilgisayar sistemleri olmak üzere 4 alt testi kapsayacak.

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YÖK-YKDS sonuçları 24 Aralık’ta açıklanacak.

ALES 81 ilde 92 sınav merkezinde yapılacak

ALES'in 81 ilde 92 sınav merkezinde gerçekleştirileceği sınavda 468 bina ve 7 bin 592 salon kullanılacak.

Sınava, lisans programından mezun olabilecek durumda bulunan ve lisans programını bitiren adaylarla, denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar katılacak.

Sınav saat 10.15’te başlayacak, saat 10.00’dan sonra adaylar sınav binalarına alınmayacak.

Sayısal ve sözel testlerde 50’şer soru sorulacak, adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, saat 12.45’te sona erecek sınavda 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.

Sayısal test adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel test ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

ALES sonuçları 17 Aralık’ta açıklanacak

ALES sonuçlarının açıklanacağı tarih 17 Aralık.

Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında sonuçlardan yararlanılacak.

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Sınav sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Bu sınavın sonuçları, yurt içi ve yurt dışındaki kurumlarca istenmesi halinde kendi amaçları doğrultusunda kullanılabilecek.

Adayların sınava gireceği yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.

İl ve ilçe nüfus müdürlükleri, kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için sınav günleri açık tutulacak.

ALES’e 187 bin 664 aday katılacak

Hafta sonu düzenlenecek sınavlara ilişkin yazılı açıklama yapan ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, "YÖK-YKDS, ÖSYM tarafından ilk kez uygulanacak. Sınava 936 aday başvurdu. Sınavda emniyet görevlisi dahil 57 kişi görev alacak." dedi.

Ersoy, "Bu yıl 3’üncü kez düzenlenecek ALES’e 187 bin 664 aday katılacak. Emniyet görevlisi dahil 25 bin 33 personel, ALES için görev yapacak. Sınavlara 823 engelli aday katılacak." ifadelerini kullandı.

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Ersoy, şöyle devam etti: "Sınavlara başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu ve bu haktan 1344 aday yararlandı. Ayrıca ceza infaz kurumlarında sınava uygun hale getirilen 56 bina ALES için kullanılacak."

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