Saatlik 24 sent, aylık 60 euro sınırı
Sistemin çalışma prensibi, enerji talebinin düşük ve elektriğin daha uygun fiyatlı olduğu saatleri akıllıca yönetmeye dayanıyor. Sürücü, mobil uygulama üzerinden aracına saat kaçta ihtiyaç duyacağını ve hedeflediği batarya doluluk oranını seçiyor; sistem ise şarj işlemini en verimli zaman dilimine yayıyor.
Katılım maliyeti ve kapsamındaki markalar
Ancak sisteme girişin başlangıç maliyeti dikkat çekiyor: Çift yönlü şarj cihazı 1.995 euro fiyat etiketiyle satışa sunulurken, kurulum ücreti de kullanıcıya ait olacak.
İkinci aşamada kilovatsaat başına 40 sent ödenecek
Elli, projenin ilerleyen safhasında araç bataryalarındaki elektriğin doğrudan şebekeye satılmasını da aktif hale getirecek. Henüz takvimi netleşmeyen bu aşamada, şebekeye aktarılan her kilovatsaat (kWh) elektrik için 40 sent ödeme yapılması planlanıyor. Almanya'da başlayacak olan sistemin 2027 yılında diğer Avrupa ülkelerine de açılması hedefleniyor.
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