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Elektrikli araçların yaygınlaşmasıyla birlikte enerji şebekelerindeki yükü dengelemek otomobil üreticilerinin öncelikli gündemi haline geldi. Volkswagen Grubu'nun enerji iştiraki Elli, bu sorunu sürücülere kazanç sağlayan bir modele dönüştürüyor.

Aralık ayında Almanya ’da devreye alınacak V2G (Araçtan Şebekeye) hizmetinin ilk aşamasında, kullanıcıların bataryalarındaki enerjiyi şebekeye geri göndermesine bile gerek kalmayacak. Sürücüler, otomobillerini uyumlu şarj istasyonuna bağlı bıraktıkları süre üzerinden doğrudan ödeme alacak.

Saatlik 24 sent, aylık 60 euro sınırı

Sistemin çalışma prensibi, enerji talebinin düşük ve elektriğin daha uygun fiyatlı olduğu saatleri akıllıca yönetmeye dayanıyor. Sürücü, mobil uygulama üzerinden aracına saat kaçta ihtiyaç duyacağını ve hedeflediği batarya doluluk oranını seçiyor; sistem ise şarj işlemini en verimli zaman dilimine yayıyor.

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Saatlik Ücret: Aracın şarj cihazına bağlı kaldığı her uygun saat için 24 sent bonus hesaplanıyor. (Örneğin 10 saatlik bir bağlantı 2,40 euro kazandırıyor.)

Minimum Süre Şartı: Bağlantı süresinin bonusa dahil edilebilmesi için aracın kesintisiz en az 3 saat fişte kalması gerekiyor.

Aylık ve Yıllık Tavan: Kullanıcılar ayda en fazla 250 saatlik bağlantı üzerinden 60 euro, ilk yılın sonunda ise toplam 720 euroya kadar gelir elde edebiliyor.

Katılım maliyeti ve kapsamındaki markalar

Bu avantajdan yararlanmak isteyen sürücülerin belirli teknik gereksinimleri karşılaması şart. Volkswagen, Volkswagen Ticari Araç, Cupra ve Skoda markalarının uyumlu elektrikli modellerini kapsayan program için akıllı elektrik sayacı, özel elektrik tarifesi ve Elli BiDi Charger adı verilen çift yönlü şarj ünitesi gerekiyor.

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Ancak sisteme girişin başlangıç maliyeti dikkat çekiyor: Çift yönlü şarj cihazı 1.995 euro fiyat etiketiyle satışa sunulurken, kurulum ücreti de kullanıcıya ait olacak.

İkinci aşamada kilovatsaat başına 40 sent ödenecek

Elli, projenin ilerleyen safhasında araç bataryalarındaki elektriğin doğrudan şebekeye satılmasını da aktif hale getirecek. Henüz takvimi netleşmeyen bu aşamada, şebekeye aktarılan her kilovatsaat (kWh) elektrik için 40 sent ödeme yapılması planlanıyor. Almanya'da başlayacak olan sistemin 2027 yılında diğer Avrupa ülkelerine de açılması hedefleniyor.

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