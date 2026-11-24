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Avrupa Birliği (AB) pazarında yeni otomobil satışları, ekimde yıllık bazda yüzde 2,6 artışla 939 bin 447'ye çıktı.

Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA), AB ülkelerine ait ekim ayı yeni otomobil tescil verilerini açıkladı. Verilere göre geçen yılın ekim ayında 915 bin 704 olan satışlar, bu yılın aynı ayında yüzde 2,6 artışla 939 bin 447'ye yükseldi.

Satışların yüzde 33,7'si hibrit

Birlik üyesi ülkelerde ekimde satılan yeni otomobillerin yüzde 33,7'sini hibrit, yüzde 29,8'ini elektrikli, yüzde 16,9'unu benzinli, yüzde 10,9'unu fişli (plug-in) hibrit, yüzde 5,4'ünü dizel, yüzde 3,2'sini ise diğer yakıt türlerini kullanan otomobiller oluşturdu.

Elektrikli otomobil satışları ekimde yıllık bazda yüzde 61,4 artarak 279 bin 799'a ulaştı. Toplam satışlar içinde elektrikli, hibrit ve fişli hibrit otomobillerin payı yüzde 74,4 oldu.

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Almanya, İtalya, Fransa ve İspanya'da artış

Geçen yılın ekim ayına göre yeni otomobil satışları Almanya'da yüzde 1,7, İtalya'da yüzde 5, Fransa'da yüzde 7, İspanya'da ise yüzde 1,8 arttı.

Ocak-ekim döneminde AB genelindeki toplam satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,4 artışla 9 milyon 455 bin 704'e çıktı.

Otomotiv üreticileri arasında ekimde AB'de en fazla yeni otomobil satışını 241 bin 263 araçla Volkswagen Grubu gerçekleştirdi.

Peugeot, Fiat, Citroen ve Opel gibi markaları çatısı altında bulunduran Stellantis Grubu, 129 bin 902 satışla ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sırada ise 94 bin 281 yeni otomobille Renault Grubu bulundu.

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