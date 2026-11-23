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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya'nın tehlikeli provokasyonlara derhal son vermesi yönünde çağrıda bulundu.

Merz, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yapacağı görüşmenin öncesinde Berlin'de ortak basın toplantısı düzenledi.

Polonya tam dayanışmaya güvenebilir

Merz, Ukrayna için barışla Avrupa için güvenliğin birbiriyle bağlantılı olduğunu ifade ederek, bu nedenle Rusya'nın Polonya hava sahasına yönelik son ihlallerini de görüşmede ele alacaklarını söyledi.

NATO'nun gerektiğinde İttifak topraklarının her karışını savunacağını yineleyen Merz, "Bunu açık ve net bir şekilde söylemek istiyorum; Rusya bu tehlikeli provokasyonlara derhal son vermelidir. Polonya, tam dayanışma göstereceğimize güvenebilir." ifadelerini kullandı.

Baltık'ta gerilimin tırmanması istenmiyor

Merz, Baltık Denizi'ndeki son gelişmelerin de görüşülecekleri konular arasında yer aldığını aktararak, Finlandiya'nın sorumluluk içinde davrandığını belirtti.

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Baltık Denizi bölgesinde gerilimin tırmanmasını istemediklerini vurgulayan Merz, bölgenin güvenliğinin ve istikrarının çok önemli olduğunu, özellikle seyrüsefer güvenliğinin tehlikeye atılmaması gerektiğini kaydetti.

Merz, NATO'yu hızla geliştirdiklerini söyleyerek, "Bunu kimseyi tehdit etmek için yapmıyoruz. NATO kimseyi tehdit etmez. Bunu özgürlüğümüzü, güvenliğimizi ve refahımızı gelecekte de savunmak ve korumak için yapıyoruz." dedi.

Uzaya nükleer silah yerleştirileceği iddiası

Rusya'nın uzaya nükleer silah yerleştireceği iddialarına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Merz, "Rusya'nın uzayda nükleer silahlandırma yapma planı yeni değil ancak bu onları daha az şok edici kılmıyor. Bu, Rusya'nın gerilimi ne kadar tırmandırmaya hazır olduğunu açıkça gösteriyor." diye konuştu.

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Ukrayna'nın NATO üyeliği

Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ukrayna'nın NATO'ya katılımının tartışılmasının zamanının geldiği yönündeki görüşünü paylaşıp paylaşmadığı sorusuna yanıt verirken, geriye bakıldığında 2008'de Bükreş'teki NATO Zirvesi'nde Amerika'nın Ukrayna'nın NATO'ya alınması yönündeki önerisinin kabul edilmemesini "hata" olarak nitelendirdi.

Merz, "(Ukrayna) NATO üyesi olsaydı, bu savaş muhtemelen önlenebilirdi." ifadesini kullanarak, Macron'un benimsediği Fransa'nın tutumunun bu bakımdan mantık açısından tutarlı olduğunu söyledi.

Başbakan Merz, bu tutumun Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu ve savaş sonrası sunmak istedikleri güvenlik garantileriyle uyumlu olduğunu belirterek, "Güvenlik garantileri, 5. maddeye benzer güvenlik garantileri olmalıdır. Bu bakımdan, bu güvenlik garantileri zaten NATO üyeliğine oldukça yakındır." değerlendirmesinde bulundu.

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Merz, Ukrayna'nın geleceğini acilen ihtiyaç duyduğu bu tür güvenlik garantileri olmadan düşünemediğini dile getirerek, "Bunlar sadece Ukrayna için değil, hepimiz için güvenlik garantileridir." şeklinde konuştu.

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