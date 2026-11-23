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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketini sundu. Pakette yaklaşık 60 Rus bankasının SWIFT ödeme sisteminden çıkarılması, Rusya'nın gölge filosundaki 70'ten fazla geminin yaptırım listesine alınması ve savaşta görev yapmış Ruslara vize yasağı getirilmesi öngörülüyor.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da Rusya'ya yönelik hazırladıkları 22'nci yaptırım paketi teklifini kamuoyuyla paylaştı.

Finansal hizmetlere de odaklanıldı

Von der Leyen, yaptırımların finansal hizmetlere de odaklandığına işaret ederek şöyle konuştu: "İşlem yasağını yaklaşık 60 Rus bankasını kapsayacak şekilde genişletiyoruz. Söz konusu 60 bankanın tamamı SWIFT sisteminden çıkarılacak. Ayrıca kripto varlıklar ve ödeme ağlarına yönelik denetimlerimizi sıkılaştırıyoruz. Odak noktamız Rusya olacak."

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Rusya'nın yaptırımlarını aşmasına yardımcı olan üçüncü ülkeleri de kapsama dahil edeceklerini anlatan von der Leyen, bu alanda uluslararası ortaklarla çabaları uyumlu hale getirmek istediklerini, çalışmaları desteklemek üzere de kripto yaptırımlarına ilişkin bir görev gücü kurduklarını kaydetti.

Enerji hizmetleri yasağının genişletilmesi önerildi

Rusya'nın enerji sektörüne yönelik yeni tedbirler de alacaklarını söyleyen von der Leyen, Avrupa şirketlerinin başta rafineriler ve elektrik hizmetleri olmak üzere Rusya'nın enerji altyapısının inşasına, işletilmesine veya onarımına destek vermesini engellemek için enerji hizmetleri yasağının kapsamını genişletmeyi önerdiklerini belirtti.

Von der Leyen, "Rusya'nın gölge filosu bağlamında 70'ten fazla gemiyi daha yaptırım listesine ekliyoruz. Ayrıca, sigortası Rusya'dan sağlanan tüm tankerlerin yasaklanmasını öneriyoruz." ifadelerini kullandı.

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Savaşta görev yapmış Ruslara vize yasağı

Von der Leyen, Ukrayna ile savaşta görev yapmış Ruslara vize yasağı getirilmesini önerdiklerini bildirdi ve şöyle konuştu: "Eski Rus savaşçılar Avrupa için bir güvenlik riski oluşturmaktadır. Ülkelerimizde serbestçe dolaşmalarına izin verilemez. Dolayısıyla, AB'ye girişleri yasaklanacaktır."

Von der Leyen, Rusya'daki şirketlerin yönetim organlarında Avrupalıların görev yapmasının da yasaklanacağına işaret etti.

Rus takımlarının ve sporcuların AB'deki spor etkinliklerinde Rus bayrağı altında yarışmasının yanı sıra etkinliklerde Rusya'nın resmi sembollerinin kullanılmasının da yasaklanmasını teklif ettiklerini sözlerine ekledi.

Teklif AB Konseyinde karara bağlanacak

Paket teklifi, üye ülkelerin temsilcilerince görüşülecek ve AB Konseyinde oy birliğiyle karara bağlanacak.

Yaptırımlar, Konsey paketi kabul ederse AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

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