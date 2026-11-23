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Hamas, katil İsrail ordusunu Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik devam eden saldırılarının suç ortağı olarak nitelendirdi.

Hamas'tan yapılan açıklamada, İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın ordunun Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki şiddet eylemleriyle başa çıkamadığı yönündeki sözleri, sahadaki gerçekler ve olaylarla çelişen yanıltıcı bir söylem olarak tanımlandı.

Ordu saldırganlara koruma sağlıyor

Açıklamada, Katz'ın sözlerinin İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistin halkına yönelik saldırılarda Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerle işbirliğini örtbas etmeyi amaçladığı savunuldu. Ordunun bu saldırılarda söz konusu kişilere koruma sağlayarak suç ortağı olduğu ifade edildi.

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İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılardaki işbirliğinin ve askerlerin bu saldırılara katılımının çeşitli basın ve insan hakları raporlarında belgelendiği aktarıldı.

Batı Şeria'da Filistinlilere yönelik şiddet ve saldırıların İsrail ordusunun desteği ve Binyamin Netanyahu hükümetindeki bakanların doğrudan yönlendirmesiyle gerçekleştirildiğine dikkat çekildi.

Uluslararası kuruluşlara dava çağrısı

Açıklamada uluslararası topluma, Birleşmiş Milletler'e ve insan hakları kuruluşlarına çağrı yapıldı. Çağrıda, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin ve İsrail ordusunun Filistinlilere yönelik saldırılarının belgelenmesi istendi.

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Aynı çağrıda, İsrail yönetimini söz konusu eylemlerden sorumlu tutmak için uluslararası ve ulusal mahkemelerde dava açılması talep edildi.

Katz ise İsrail ordusunun Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarıyla başa çıkamadığını savunmuş, İsrail polisinin bölgede görevlendirilmesi talimatını verdiğini söylemişti.

Şiddet eylemleri 2023'ten beri sürüyor

İsrail'in Ekim 2023'te Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlatmasının ardından işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

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İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında can kayıpları ve gözaltıların yanı sıra Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi, evlerinin yıkılması, tarım arazilerinin tahrip edilmesi ve yasa dışı yerleşimlerin genişletilmesi gibi uygulamalar da sürüyor.

Ekim ayında 3 bin 133 saldırı ve ihlal

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi'nin yayımladığı rapora göre, İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ekim ayında işgal altındaki Batı Şeria'da 3 bin 133 saldırı ve ihlal gerçekleştirdi. İhlaller bir önceki aya göre yüzde 52,8 arttı.

Konsey, bu eylemlerin Batı Şeria'daki Filistin varlığını hedef aldığını vurguluyor.

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