Soykırımcı İsrail saldırıları ve abluka nedeniyle, Gazzelilerin hayatı her geçen gün daha da zorlaşıyor. Gazze’deki Filistinlilerin yaşadığı akıl dışı koşullar ise çeşitli hastalıkların bulaşmasına neden oluyor. Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, menenjit vakalarındaki artışın, İsrail saldırıları nedeniyle çevresel koşulların kötüleşmesi ve kanalizasyon şebekeleri başta olmak üzere altyapının zarar görmesiyle yakından bağlantılı olduğu belirtildi.

YAYILMA HIZI ARTTI

Bölgedeki kanalizasyon şebekelerinin hasar görmesi, atık su arıtma sistemlerinin devre dışı kalması ve yağışlarla birlikte atık suların içme suyuyla karışması sonucu Gazze'nin bazı bölgelerinde hastalıkların yayılma hızının arttığı aktarıldı. Acil ve etkili önlemler alınmaması halinde vaka sayısındaki artışın sürebileceği ve bunun özellikle çocuklar için giderek büyüyen bir sağlık riski oluşturduğu uyarısında bulunuldu.

TIBBİ MALZEME TEDARİK İSTEĞİ

Bakım ve dezenfeksiyon malzemeleri ile yakıt girişine uygulanan kısıtlamaların sorumluluğunun doğrudan İsrail'e ait olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası topluma su ve kanalizasyon şebekelerinin onarımı için gerekli ekipman ve malzemelerin Gazze'ye girişinin kolaylaştırılması çağrısı yapıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ve sağlık alanındaki ortaklarından vakaların teşhisi ve tedavisi için bölgeye laboratuvar malzemesi, ilaç ve tıbbi malzeme tedarik edilmesi de istendi.

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VAKALARIN YÜZDE 77’Sİ BEBEKLER

Sağlık Bakanlığı vaka sayılarına ilişkin bilgi vermezken, BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 27 Eylül-31 Ekim döneminde Gazze'de 294'ü viral, 119'u bakteriyel olmak üzere 413 şüpheli menenjit vakası kaydedildiğini bildirmişti. OCHA, vakaların yüzde 68'inin Gazze şehrinde görüldüğünü, 5 Kasım'a kadar bireysel olarak kayıt altına alınan 202 vakanın yüzde 77'sini ise bir yaşından küçük bebeklerin oluşturduğunu açıklamıştı.

ALTYAPI TAHRİP EDİLDİ

İşgalci İsrail'in bölgeye düzenlediği saldırılarda Gazze'deki kanalizasyon ve yağmur suyu tahliye şebekeleri dahil olmak üzere altyapının yaklaşık yüzde 90'ı tahrip edildi. İsrail'in 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkese rağmen Gazze'de uyguladığı abluka ve insani yardımların girişine getirdiği kısıtlamalar sürüyor. İlaç ve tıbbi malzeme sıkıntısının devam ettiği Gazze’de, saldırılarla büyük ölçüde tahrip edilen sağlık sistemi, temel hizmetleri dahi karşılamak açısından zorluk yaşanıyor.

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