İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda ABD'ye ait MQ-1 tipi bir insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemleri tarafından düşürüldüğünü bildirdi.

Hürmüz Boğazı'nın doğusunda imha edildi

ABD ile İran arasında artan askeri gerilim, karşılıklı hamlelerle Körfez bölgesinde sürüyor.

Hürmüz Boğazı çevresinde hava ve deniz hareketliliği devam ederken, İran'dan ABD'ye ait İHA'lara yönelik yeni bir açıklama geldi.

Devrim Muhafızları Ordusu'ndan yapılan açıklamada, "Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı hava savunma birlikleri, modern ve gelişmiş hava savunma sistemini kullanarak Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, ABD’ye ait keşif ve saldırı amaçlı MQ-1 tipi, genişletilmiş menzilli (ER) bir insansız hava aracını (İHA) hassas ve etkili atışlarla imha etti" denildi.

Açıklamada, imha edilen İHA'nın son 24 saat içinde Devrim Muhafızları Ordusu'nun hava savunma sistemleri tarafından düşürülen dördüncü araç olduğu bildirildi.

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Toplamda ise 20 MQ-1 tipi İHA'nın düşürüldüğü öne sürüldü.

Hava sahası için kırmızı çizgi uyarısı

İran'ın hava sahasının silahlı kuvvetler için kırmızı çizgi olduğu vurgulanan açıklamada, "İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu hava sahasına yönelik her türlü saldırı veya ihlalin, savaşçılar tarafından sert, kararlı ve güçlü bir şekilde karşılık bulacağını bir kez daha vurgulamaktadır" ifadelerine yer verildi.

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