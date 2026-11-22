Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İran’da 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Van’ın Özalp ilçesine yakın noktada kaydedilen sarsıntı, gece saatlerinde gerçekleşti.
AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem, saat 00.25’te İran’ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana geldi. 4.5 büyüklüğündeki depremin yerin 7,16 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirlendi.
Van'a 41 kilometre uzaklıkta
Depremin merkez üssünün Van’ın Özalp ilçesine 41,82 kilometre uzaklıkta olduğu bildirildi.
17 dakika sonra bir deprem daha
Öte yandan saat 00.42'de aynı bölgede bu kez 4.0 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.
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