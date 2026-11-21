İran Ordusu, güneyinde ABD'ye ait bir F-16 savaş uçağına füze atıldığını ve uçağın zarar gördüğünü öne sürdü.

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İran Ordusu’nun öne sürdüğüne göre, ülkenin güneyinde dün akşam ABD’ye ait bir F-16 savaş uçağına füze ile atış yapıldı ve uçak zarar gördü.

İran devlet televizyonunun yayımladığı haber, Ordu’nun açıklamasına dayandırıldı. Haberde, ABD’ye ait F-16’ya füze ile atış yapıldığı ve uçağın zarar gördüğü belirtildi.

Hasar ve acil iniş iddiası

Haberde, F-16’nın yerli hava savunma sistemleri tarafından tespit edildiği vurgulandı. Ardından uçağa füze fırlatıldığı da haberde yer aldı.

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Füzenin savaş uçağının yakınında patlaması sonucu uçakta hasar meydana geldiği öne sürüldü. Uçağın görevini tamamlayamadan yakın bölgedeki bir havalimanına acil iniş gerçekleştirdiği bilgisi de verildi.

İran devlet televizyonu IRIB’in haberine göre, İran ordusuna ait hava savunma sistemleri Basra Körfezi üzerinde uçuş yapan F-16 tipi savaş uçağını tespit ederek müdahalede bulundu. Uçağın pilotunun görevi sonlandırarak yakındaki havalimanlarından birine acil iniş yapmak zorunda kaldığı iddia edildi.

Görüntülerde net kare yok

Öte yandan İran devlet televizyonu, olay anına ilişkin görüntüleri yayımladı.

Görüntülerde ateşlenen füzenin patladığı ana ait karelere yer verildi. F-16 savaş uçağının zarar görüp görmediğine ilişkin net kareler ise görüntülerde yer almadı.

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CENTCOM açıklama yapmadı

ABD ile İran arasında Körfez bölgesindeki gerilim sürüyor.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

Devrim Muhafızları’ndan “yakıt kaçakçılığı” iddiası

İran Devrim Muhafızları Ordusu’ndan yapılan açıklamada, ABD ordusunun dün akşam saatlerinde Hürmüz Boğazı’nda petrol tankerlerinin geçişini kolaylaştırmak, izinsiz taşımacılık ve "yakıt kaçakçılığı" faaliyetlerini desteklemek amacıyla yoğun hava desteği sağladığı öne sürüldü.

Açıklamada, bu faaliyetler kapsamında yakıt ikmal uçakları, F-16, F-18 ve F-35 tipi savaş uçakları, P-8 Poseidon tipi deniz devriye uçakları, çok sayıda helikopter ve insansız hava araçlarının kullanıldığı iddia edildi.

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