Trump, Kanada ile anlaşma için yapılması gereken işler olduğunu söyledi

ABD Başkanı Donald Trump, Asya turunun ardından Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kanada ile ticaret anlaşmasına varılması için yapılması gereken işler olduğunu ve adil bir anlaşma için çalıştıklarını söyledi.