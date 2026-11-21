Meksika ordusu, ABD'nin yardımıyla, Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) "En çok aranan 10 kişi" listesinde bulunan uyuşturucu karteli elebaşını yakaladı.
CNN'in haberine göre Meksika Savunma Bakanlığı, "El Chapo Isidro" olarak anılan ve "Meza-Flores" isimli uyuşturucu kartelinin elebaşı olan Fausto Isidro Meza-Flores'in ABD'li makamların yardımıyla yakalandığını duyurdu.
Meza-Flores'in Sinaloa eyaletinde yakalandığına ve başkent Mexico City'e getirildiğine açıklamada işaret edildi.
Operasyon esnasında çatışma çıktı
Meza-Flores'in yakalanması operasyonu esnasında Meksika askerleri ile silahlı militanlar arasında çatışma çıktığı aktarıldı.
FBI'ın "En çok aranan 10 kişi" listesinde yer alan Meza-Flores hakkında bilgi verenlere 5 milyon dolar ödül verileceği daha önce açıklanmıştı.
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