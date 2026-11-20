ABD'nin Florida eyaletindeki Atlantic Beach kentinde belediye komisyonu üyeliği yarışı, iki kez yapılan yeniden sayıma rağmen sonuçlanmadı. Jennifer Lagner ve Lisa Herrold'un 3 bin 162'şer oy aldığı seçimde kazanan, para atışıyla belirlendi. İkinci atışta doğru tahminde bulunan Lagner, seçim yarışını kazandı.
İKİ KEZ SAYILDI, EŞİTLİK BOZULMADI
Florida'nın Atlantic Beach kentinde belediye komisyonunun 4 numaralı koltuğu için yarışan Jennifer Lagner ve Lisa Herrold, seçimde eşit oy aldı.
KAZANAN PARA ATIŞIYLA BELLİ OLDU
İlk atışta Lisa Herrold yazı-tura tahmininde bulundu ve paranın yazı geleceğini söyledi. Ancak para tura geldi. Böylece Jennifer Lagner ilk turda avantaj elde etti.
İKİ ADAY BİRBİRİNE SARILDI
Lagner, zaferinin ardından yaptığı açıklamada, "Bu, ülkemizin ne kadar büyük ve özgür olduğunu gösteriyor" dedi.
Herrold ise iki adayın da uzun yıllardır aynı topluluğun parçası olduğunu belirterek sonucu değerlendirdi.
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