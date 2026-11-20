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ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'ye ilişkin planını engellememesi konusunda İsrail'in, ABD arabuluculuğuyla sağlanan ateşkesi denetleyen Gazze Barış Kurulu tarafından uyarıldığı bildirildi.

Barış Kurulu yetkililerinin geçen hafta İsrail'e gelip Tel Aviv yönetimine sunum yaptığını belirten İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, sunumun belgesini de yayımladı.

Belgede dikkati çeken vurguya göre, Hamas temmuzda Barış Kurulu'nun planını resmen kabul ederek silah bırakmayı ve yönetimi Gazze Yönetimi Ulusal Komitesi'ne (NCAG) bırakmayı taahhüt etti. İsrail ise buna karşılık taahhütte bulunmayı reddetti; Hamas'ın sözünü yerine getirip getirmeyeceğinin görülmesini isteyerek planın uygulanmasını önledi.

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Yeniden inşa ve yönetim başka kurumlara devredilebilir

Planın uygulanmaması ve durumun bu şekilde devam etmesi halinde İsrail için maliyetlerin artacağı vurgulanan belgede, İsrail'e yönelik diplomatik izolasyonun artacağı ve Washington'un vereceği desteğin azalabileceği kaydedildi.

Belgede, "Barış Konseyi'nin ilerleme kaydedememesi durumunda, Gazze'nin yeniden inşası ve yönetimi konusunun başka kurumlara devredilmesi gerekeceği" uyarısında bulunuldu.

İsrail'in Trump planını uygulamaması halinde Gazze'yi Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA), Filistin Yönetimi'nin veya Hamas'ın yöneteceği ya da İsrail'in Gazze'yle ilgili tüm masrafların sorumluluğunu üstlenmek zorunda kalacağı belirtildi.

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İsrail'den istenen 4 şart

Belgede, İsrail'in yerine getirmesi istenen 4 şartın ilki olarak, üzerinde mutabakat sağlanan Uluslararası İstikrar Gücü Yetki Anlaşması'nın imzalanıp uygulanması gösterildi.

Filistinlilerden oluşan güvenlik biriminin kurulabilmesi için personelin eğitim amacıyla hareket etmesine yönelik kısıtlamaların da kaldırılması istendi.

Belgede, "İsrail'in Gazze'de kışa hazırlık çalışmalarına başlamadan önce su ve kanalizasyonla ilgili düzenlemelerin tamamlanmasının da son derece önemli olduğu" kaydedildi.

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Belgede ayrıca silahsızlanmanın pilot bölge olarak Refah'ta uygulanmasına izin verilmesi ve NCAG'a ait yönetim mekanizmalarının devreye sokulması gerektiği aktarıldı.

Gruenbaum: Çok sabırlı davrandık

Yedioth Ahronoth'un haberinde Barış Kurulu yetkilisi Josh Gruenbaum ile yapılan röportaja da yer verildi. İsrail'e yakın bir isim olduğu belirtilen Gruenbaum'un da Tel Aviv yönetimine karşı sabrının tükenmek üzere olduğu vurgulandı.

Gruenbaum, "Çok sabırlı davrandık ve İsrail'e hareket alanı tanıdık. Ancak seçimler geride kalmışken Netanyahu'nun Başkan Trump'a verdiği taahhütler konusunda ilerleme kaydetmemesi bizi hayal kırıklığına uğratıyor." ifadelerini kullandı.

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Gruenbaum, Netanyahu yönetiminin anlaşmayı uygulayıp uygulamaması konusundaki niyetini sorguladı. Buna niyeti yoksa yetkiyi BM'ye devredebileceklerini veya Gazze konusundaki kararları bir sonraki Amerikan yönetiminin verebileceğini kaydetti.

Haberde, Netanyahu hükümetinin anlaşmanın uygulanmaması için direndiğinin Trump yönetimi, Avrupa Birliği, Barış Kurulu ve İsrail güvenlik çevrelerinde altı çizildi.

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