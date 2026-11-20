Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'nin ziyareti sırasında Katar'ın Almanya ekonomisine yönelik yatırımlarını 15 milyar avro artıracağını açıkladı.

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Almanya Başbakanı Friedrich Merz, ekonomi, enerji, savunma ve güvenlik alanlarında Katar ile işbirliğinin derinleştirileceğini belirterek Katar'ın Almanya ekonomisine yönelik yatırımlarını 15 milyar avro artıracağını bildirdi.

Merz, devlet ziyareti için Almanya'da bulunan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Başbakanlıkta yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Stratejik ortaklıkların önemi arttı

Katar ile Almanya arasında uzun yıllara dayanan güçlü bir ortaklığın bulunduğunu söyleyen Merz, değişen uluslararası düzende stratejik ortaklıkların öneminin arttığını dile getirdi.

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İki ülkenin ilişkilerini her alanda geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Merz, "360 derece bir ortaklık istiyoruz." dedi.

Bu yatırımların özellikle yapay zeka, yarı iletkenler ve havacılık gibi geleceğin teknolojileri açısından önem taşıdığını kaydeden Merz, Katar'ın Alman ekonomisine yönelik yatırımlarını 15 milyar avro artıracağını söyledi.

Savunma, güvenlik ve diplomaside yakın işbirliği

Savunma ve güvenlik alanlarında da iki ülkenin daha yakın işbirliği yapacağını aktaran Merz, savunma sanayisinde yeni ortaklıklara açık olduklarını, güvenlik kurumlarının da tehditlerin önlenmesi konusunda daha sıkı bilgi alışverişinde bulunacağını söyledi.

Merz'in sözlerine göre Almanya ile Katar siber saldırılara karşı da ortak hareket edecek.

Diplomatik alanda da işbirliğinin geliştirileceğini söyleyen Merz, iki ülkenin Orta Doğu ve diğer bölgelerde kalkınma işbirliği ve arabuluculuk faaliyetlerinde birlikte çalışacağını, Suriye'nin yeniden imarının da ortak öncelikler arasında yer aldığını dile getirdi.

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Merz, spor ve kültür alanlarında da işbirliğini artırma konusunda anlaşıldığını belirtti ve görüşmede İran'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik çabaların da ele alındığını söyledi.

Merz'den Katar'a destek mesajı

Katar'a dayanışma mesajı veren Merz, İran'ın Katar'a ve bölgedeki diğer ülkelere yönelik saldırılarını en sert şekilde kınadıklarını söyledi.

Almanya Başbakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı ekiplerinin bu diplomatik girişimler konusunda Katarlı yetkililerle neredeyse her gün temas halinde olduğunu söyleyen Merz, Katar'ın çatışmanın tarafları arasında arabuluculuk konusunda önemli çalışmalar yürüttüğünü ifade etti.

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Merz'e göre bölgede diplomatik çözüm hâlâ mümkün ve vazgeçilmez; bu çözüm hem bölgenin istikrara kavuşması hem de Katar halkının güven içinde yaşayabilmesi açısından gerekli.

Hürmüz Boğazı'nın kalıcı ve güvenli şekilde yeniden açılmasının ve İran'ın askeri nükleer programını doğrulanabilir biçimde durdurmasının önemine dikkati çeken Merz, Almanya'nın da uygun fiyatlı ve güvenilir enerji kaynaklarına ihtiyaç duyduğuna işaret etti.

Merz, Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinirken Rusya'nın Karadeniz'deki gemilere yönelik saldırılarının küresel gıda güvenliğini de tehdit ettiğini söyledi.

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Moskova'nın diplomatik süreci oyalamak yerine gerçek barış müzakerelerine katılması gerektiğini dile getiren Merz, Almanya'nın kalıcı barışın sağlanması için elinden geleni yapacağını belirtti.

Enerji ve teknolojide işbirliği vurgusu

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ziyaretin iki ülke arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi açısından önemli bir fırsat olduğunu söyleyerek Almanya'ya daveti ve gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti.

Al Sani, görüşmede enerji, yatırımlar, ekonomi, teknoloji, savunma ve güvenlik sanayisi alanlarında işbirliğinin geleceğinin ele alındığını, Almanya ile Katar arasında onlarca yıla dayanan güçlü bir ortaklık bulunduğunu söyledi.

Al Sani'ye göre Katar'ın Almanya'daki yatırımları uzun vadeli, bu da Alman ekonomisine ve sanayisine duydukları güveni yansıtıyor.

Al Sani, bilim, teknoloji ve ileri teknoloji alanlarında da işbirliğini geliştirmek istediklerini, enerjide ise güvene dayalı, enerji güvenliğini sağlayan ve piyasaları istikrara kavuşturan bir ortaklık hedeflediklerini söyledi.

Orta Doğu başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de görüşmede ele alındığını bildiren Al Sani, iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun sürdürüleceğini kaydetti.

Diplomatik çabaların gerilimi düşürmeye ve çatışmaları çözmeye odaklanması gerektiğini söyleyen Al Sani, devletlerin egemenliğinin korunmasının önemine işaret etti.

Sivillerin korunması, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve gerilimin azaltılması için çaba gösterilmesi gerektiğini vurgulayan Al Sani, Filistin meselesi ve diğer bölgesel çatışmaların da ele alındığını aktardı.

Al Sani, kalıcı barışın gerçek siyasi çözümlerle mümkün olduğuna inandıklarını, Katar'ın ortaklarıyla birlikte arabuluculuk ve diplomatik girişimlerini sürdüreceğini söyledi.

Almanya'yı önemli bir ortak olarak gördüklerini söyleyen Al Sani, iki ülke arasındaki ilişkilerin yeni bir ivme kazanmasını beklediklerini dile getirdi.

Güvenlik ve askeri konularda iki ülke arasında bazı mutabakat zaptları da imzalandı.

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