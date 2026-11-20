Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

İngiltere, AB ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesine dair "reset" anlaşması üzerinde uzlaşıldığını duyurdu.

Belçika’nın başkenti Brüksel’de düzenlenen İkinci İngiltere - AB Zirvesi’nde İngiltere Başbakanı Andy Burnham, Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi.

Uygulama için takvim belirlendi

Başbakan Burnham’ın Ofisi, ilişkileri yeniden düzenleyecek olan "reset" anlaşması üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurdu ve anlaşmanın ayrıntılarının ortak bildiriyle açıklanacağını belirtti.

Gençlerin hareket serbestisi, gıda ve tarım ürünlerinin ticareti ile emisyon ticaret sistemlerinin birbirine bağlanması alanındaki düzenlemelerin uygulanması için tarafların takvim belirlediğini Ofis aktardı.

Reklam Reklam

Ofis, bazı alanlarda görüşmelerin devam edeceğini, anlaşmalar için ise tarafların gerekli hukuki süreçleri işleteceğini kaydetti.

İngiltere Başbakanlık Sözcüsü, "Anlaşma tamamlandı, müzakereler sonuçlandı. Şimdi iki taraf da gençlik hareketliliği programının, sağlık ve bitki sağlığı anlaşmasının ve emisyon ticareti düzenlemesinin uygulanması için çalışacak" dedi.

Burnham: "Bugün İngiltere’nin gençleri için gerçekten çok iyi bir gün"

Brüksel’de bugün gerçekleştirilen zirvede, bütün katılımcıların yer aldığı bir genel oturum da düzenlendi.

İngiltere’nin Brüksel’deki görüşmelerin ardından AB ile daha yakın iş birliği için anlaşmaya varıldığını açıklamasının ardından gerçekleşen genel oturumda Başbakan Burnham, varılan anlaşmayı "gerçekten önemli" ifadeleriyle nitelendirdi.

Burnham, "Bugün İngiltere için iyi bir gün, Avrupa için iyi bir gün. Avrupa ve İngiltere genelindeki insanlar bu anlaşmadan somut faydalar elde edecek" dedi.

Reklam Reklam

Burnham, anlaşmanın "haftalık market alışverişinin maliyetinin düşmeye başlaması için gerçek bir umut sunduğunu" ve işletmelerin karşılaştığı "bürokrasiyi azaltmaya başlayacağını" söyledi.

Burnham, "Yasa dışı göçten endişe duyanların, İngiltere’nin Manş Denizi Eylem Planı’na katılımını duymaktan memnun olacaklarına eminim" ifadelerini kullandı.

İngiliz lider, "Bugün İngiltere’nin gençleri için gerçekten çok iyi bir gün. Sonunda ufukta bir umut var" diye ekledi.

Von der Leyen: "Düzensiz göçle birlikte mücadele etmeye kararlıyız"

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise oturumda, "Öncelikle, hayat pahalılığını azaltmak amacıyla aramızdaki ticareti kolaylaştırıyoruz. İkinci olarak, iklimimizi koruyor, aynı zamanda ekonomilerimizde yenilikçiliğe ve temiz teknolojilere yatırım yapıyoruz. Çok memnun olduğum üçüncü konu, gençlerimize Avrupa’nın tamamında çalışma, eğitim görme ve seyahat etme fırsatı tanımamız. Bu çok önemli çünkü dostluğumuzun en iyi elçileri onlar olacak. Dördüncü olarak, düzensiz göçle birlikte mücadele etmeye kararlıyız. Avrupa’ya kimin, hangi şartlarda geleceğine göçmen kaçakçılarının ve insan tacirlerinin değil, bizim karar vermemizi sağlamak istiyoruz. Pek çok önemli konu var. Bugünkü zirvede görüşülecek daha çok şey var ve bunları ele almayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.

Reklam Reklam

Öte yandan, İngiltere-AB Zirvesi’nin ilki 2025 yılı mayıs ayında Londra’da gerçekleştirilmişti.

Dünya

AB'de her 4 çocuktan biri yoksulluk veya sosyal dışlanma riski altında

Dünya

Almanya Başbakanı Friedrich Merz: Rusya bu savaşı kazanamayacak

Dünya

Japonya Başbakanı Takaiçi bu kez de aracıyla gündem oldu: Çin'den böyle ayrıldı