İtalya'da CGIL sendikasının çağrısıyla Başbakan Giorgia Meloni'nin ekonomi politikalarını protesto etmek için binlerce işçi ve öğrenci 24 saatlik genel grevde sokağa çıktı.

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İtalya'nın en büyük sendikası olan Genel İşçi Konfederasyonu (CGIL), Başbakan Giorgia Meloni'nin ekonomi politikalarına karşı genel grev düzenledi ve daha yüksek maaş ile kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılmasını talep etti.

Ülke genelinde binlerce işçi ve öğrenci protesto gösterileri gerçekleştirdi.

Binlerce kişi sokaklara döküldü

24 saatlik genel greve, CGIL ve diğer işçi gruplarının çağrısı üzerine gidildi.

Başkent Roma'nın da aralarında bulunduğu çok sayıda şehirde, işçilerin yanı sıra öğrencilerin de yer aldığı binlerce kişi 2027 bütçe tasarısına, artan hayat pahalılığına, silah harcamalarına ve okullar ile eğitim sisteminin durumuna karşı sokaklara döküldü.

Gösterilerde hükümetin bütçe tasarısı ile ekonomik ve sosyal politikaları protesto edilirken, daha yüksek maaş ve kamu hizmetlerine daha fazla harcama yapılması talep edildi.

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Hava ve demiryolu grev dışında kaldı

Okullar ile sağlık hizmetleri de dahil olmak üzere hem özel hem de kamu sektöründeki çalışanları kapsayan grevin, tüm iş günü sürmesi planlanıyor.

Hava ve demiryolu taşımacılığı hizmetleri ise genel grev kapsamı dışında tutuldu.

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