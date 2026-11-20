Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan 2. AB-İngiltere Zirvesi'nde, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik işbirliği ele alınacak.
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Belçika'nın başkenti Brüksel'de başlayan 2. AB-İngiltere Zirvesi'nde, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında stratejik ortaklık, savunma ve güvenlik işbirliği ele alınacak.
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