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Ukrayna ordusuna göre, Rusya'nın ülkeye yönelik saldırılarında kullandığı çeşitli tiplerdeki 82 füze ile 380 insansız hava aracı (İHA) etkisiz hale getirildi.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı, yazılı açıklamasında Rusya'nın geceden öğlene kadar süren hava saldırılarına ilişkin bilgi paylaştı.

Füzelerin 82'si, İHA'ların 380'i etkisiz hale getirildi

Açıklamada, saldırılarda başta balistik ve seyir füzeleri olmak üzere farklı tiplerde füzelerin kullanıldığı, Ukrayna'nın farklı bölgelerine yönelik füzelerden 82'sinin vurulduğu belirtildi.

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Rus ordusunun 404 İHA ile de saldırı düzenlediği, bunlardan 380'inin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Kiev'de ölenlerin sayısı 6'ya çıktı

Rus saldırılarının sonuçlarına ilişkin bilgi ise Ukrayna Devlet Acil Durum Servisinin (DSNS) sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Paylaşımda, başkent Kiev'e yönelik saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya çıktığı bildirildi.

Lviv kentine de saldırı yapıldığı, 2 kişinin öldüğü ve yaralıların da olduğu ifade edildi.

Jitomir, Harkiv ve Dnipropetrovsk bölgelerinde ise saldırılar nedeniyle toplam 16 kişinin yaralandığı bildirildi.

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