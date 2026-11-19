NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki üçlü zirveyi değerlendirdi ve nükleer silahlara sahip ülkelerin liderlerinin bir araya gelmesini önemli bulduğunu söyledi.

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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, Çin, Rusya ve ABD liderleri arasındaki üçlü zirveye ilişkin "Nükleer silahlara sahip ülkelerin liderlerinin de bir araya gelmesi önemli." dedi.

Berlin'de düzenlenen "Gönüllüler Koalisyonu"na katılan Rutte, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ukrayna'ya destek ve barış gündemde

Rutte, toplantının ana gündem maddesinin Ukrayna'ya destek ve barış olacağını aktardı. Abu Dabi'de Avrupalıların, ABD'nin ve Ukrayna'nın izlenecek en doğru yol üzerinde anlaşmasını ve Avrupa'nın sürece dahil olmasını kararlaştırmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Savaş devam ettiği sürece Ukrayna'nın nasıl güçlü tutulabileceğinin de önem taşıdığını belirten Rutte, "Bu da Ukrayna'nın silah ve diğer destekler bakımından ihtiyaç duyduğu her şeye sahip olmasını sağlamak anlamına geliyor." diye konuştu.

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Rutte, müttefikler ve ortak ülkelerin Ukrayna Savunma Temas Grubu Toplantısı'nda, Ukrayna'nın kış döneminde ve sonrasında da ihtiyaç duyduğu silahlara ve diğer tüm destek unsurlarına sahip olmasını sağlama konusunda mutabakata vardığını hatırlattı.

Rutte, "Böylece Ukrayna hem mücadelede mümkün olduğunca güçlü kalabilecek hem de barış müzakerelerine hazırlanabilecek." ifadesini kullandı.

Üçlü zirve için endişe yok

Rutte, Rusya, Çin ve ABD arasındaki üçlü zirveye dair şöyle konuştu: "Liderlerin bir araya gelmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. Çin'deki bu toplantı da bu kapsamda değerlendirilmeli. Bunun normal olduğunu düşünüyorum ve dolayısıyla bu konuda kesinlikle endişeli değilim."

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Çin'in de yükselen bir nükleer güç olduğunu kaydeden Rutte, Rusya ve ABD'nin büyük nükleer güçler olduğunu vurguladı.

Rutte, "Nükleer silahlara sahip ülkelerin liderlerinin de bir araya gelmesi önemli. Dolayısıyla bu liderlerin görüşmesi, toplantılar gerçekleştirmesi ve ileriye dönük en doğru yol üzerinde uzlaşmaya çalışması son derece normal." dedi.

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