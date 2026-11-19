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Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France verilerine göre, yağmur ve sel riski nedeniyle 17 Kasım'dan bu yana Pas-de-Calais ilindeki "turuncu" alarm seviyesi devam ediyor.

Pas-de-Calais Valisi François-Xavier Lauch, bu ile bağlı Galametz köyünde basına yaptığı açıklamada, "Durumun zorlaştığını sizden gizlemiyorum." dedi.

Lauch, Pas-de-Calais ilinden geçen Canche Nehri'nin su seviyesinin 1,90 metreye ulaşabileceğini aktararak, "Henüz 2023 seviyeleri değil ancak yaklaşıyoruz." ifadesini kullandı.

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Pas-de-Calais'deki yaklaşık 20 yerleşim yerinin ve 30 yolun selden etkilendiğini dile getiren Lauch, ilde acil müdahale planını devreye soktuklarını bildirdi.

Lauch, bölgedeki belediyelere de acil durum müdahale planlarını devreye sokmaları çağrısında bulunarak, ildeki 2 okulun tahliye edildiğini açıkladı.

Pas-de-Calais'de günlerdir etkili olan sağanak, günlük hayatı da olumsuz etkiledi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Pas-de-Calais iline bağlı Fruges kasabasının ortasından geçen yol sular altında kaldı. Kasaba sakinlerini bir noktadan diğerine götürmek için traktörler kullanıldı.

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