AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde başlattığı saldırıların ateşkes ihlali oluşturmasının ardından tüm taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı

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Avrupa Birliği (AB), İsrail'in Gazze'nin orta kesiminde başlattığı saldırılarla gerçekleştirdiği ateşkes ihlali nedeniyle tüm taraflara ateşkese bağlı kalma çağrısı yaptı.

AB Komisyonu Sözcüsü Christian Wigand, bir muhabirin İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde dün başlattığı saldırıların ve ateşkes ihlallerinin AB'nin İsrail'e yönelik politikalarında değişikliğe yol açıp açmayacağı yönündeki sorusunu yanıtladı.

Ateşkese bağlılık çağrısı yinelendi

Wigand, "Gazze'deki çatışmayı sona erdirmeye yönelik plan kapsamındaki taahhütlere tüm tarafların sıkı şekilde bağlı kalması ve ateşkesin yanı sıra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 2803 sayılı kararının tüm hükümlerinin eksiksiz uygulanması yönündeki çağrımızı yineliyoruz." ifadelerini kullandı.

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Söz konusu kararın uluslararası siyasi ve hukuki ilkeler doğrultusunda gecikmeksizin ve eksiksiz şekilde uygulanmasını isteyen Wigand, "Özellikle Hamas ve devlet dışı diğer silahlı grupların silahlarının kalıcı olarak devre dışı bırakılması, İsrail güçlerinin Gazze'den tamamen çekilmesi ve Gazze'de sivil yönetime geçilmesi konularında bu yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Yaptırımlar üye ülkelerin yetkisinde

İsrail'e yönelik olası AB yaptırımlarının 27 üye ülkenin oy birliğiyle aldığı kararlar doğrultusunda görüşüldüğünü ve kabul edildiğini belirten Wigand, "Bu görüşmeler gizlidir ve tamamen üye ülkelerin yetkisindedir. Dolayısıyla bu konuda özel bir değerlendirmede bulunmayacağım." dedi.

Ateşkes ihlallerine verilen tepkinin ne olduğu bir kez daha sorulunca Wigand, "Tüm tarafların kendi taahhütlerine sıkı şekilde bağlı kalması yönündeki çağrımızı yineleyerek bu konuda oldukça açık olduğumu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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Wigand ayrıca Gazze'deki halkın içinde bulunduğu koşullardan endişe duyduklarını ifade etti.

Saldırı "Sarı Hat" yakınında başlatılmıştı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde işgalini ateşkesle belirlenen "Sarı Hat"ın ötesine taşıdığını açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanlığına bağlı İşgal Altındaki Topraklarda Hükümet Faaliyetleri Koordinatörlüğü (COGAT) saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, dün Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeydoğusunda, "Sarı Hat" yakınlarındaki 660, 661 ve 666 numaralı bölgelerde saldırı başlatıldığını duyurmuştu.

"Sarı Hat", ABD'nin Gazze'deki savaşı sona erdirmeyi amaçlayan ve Ekim 2025'te yürürlüğe giren planının ilk aşaması kapsamında İsrail ordusunun çekilmesinin öngörüldüğü ayrım çizgisini ifade ediyor.

İsrail ordusu, dün Gazze'nin orta kesiminde başlattığı saldırının sona erdiğini ve Selahaddin Caddesi'nin yeniden ulaşıma açıldığını duyurmuştu.

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