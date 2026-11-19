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İran ordusu, Hürmüz Boğazı’nın doğusunda seyrüsefer sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını duyurdu.

İran Ordusu Halkla İlişkiler Birimi’nden yapılan açıklamada, tankerlerin sabah saatlerinden itibaren bu bölgede ilerlediği belirtildi.

Tankerlerin mayına çarptığı öne sürüldü

İran ordusu ve Devrim Muhafızları, boğazın farklı noktalarında seyreden petrol tankerlerinin deniz mayınlarına çarptığını öne sürdü.

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Açıklamada, "Sabah saatlerinden bu yana Hürmüz Boğazı’nın doğusunda yasaklı bölgede seyreden, ordunun deniz kuvvetlerinin uyarılarını dikkate almayan ve navigasyon sistemlerini kapatan 3 petrol tankeri, deniz mayınlarına çarpmaları sonucu alev aldı ve faaliyetlerini durdurdu" denildi.

Mayınlara çarpan gemilerin alev aldığı ve hareket edemez hale geldiği ifade edildi.

DHA Hürmüz Boğazı’nın doğusunda, İran’ın izin verilmeyen bölge dediği sularda seyreden bir petrol tankeri; İran ordusu bu tür tankerlerin mayına çarparak alev aldığını duyurdu

Geçişler İran’ın kurallarına bağlı

Aynı açıklamada, Hürmüz Boğazı’ndaki geçişlere ilişkin kurallar da vurgulandı.

İran, "Hürmüz Boğazı’ndan yapılacak her türlü geçiş; İran Silahlı Kuvvetleri tarafından ilan edilen kurallara uyulmasına, gerekli koordinasyonun sağlanmasına, izin verilen deniz güzergahlarının seçilmesine ve takip ile navigasyon ekipmanlarının çalışır durumda tutulmasına bağlıdır. Bu gerekliliklere uyulmadan gerçekleştirilecek geçişler, deniz mayınlarına çarpma ve yangın çıkması dışında herhangi bir sonuç doğurmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Boğaz 12 Temmuz’da yeniden kapatılmıştı

İran, ABD’nin 8 Temmuz’da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz’da Hürmüz Boğazı’nı tekrar kapatmıştı.

Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.

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