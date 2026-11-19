Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Abha, Hamis Muşayt ve Necran'da erken uyarı sisteminin devreye girdiğini duyurdu

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Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, Abha, Hamis Muşayt ve Necran'da erken uyarı sistemlerinin devreye girdiğini belirtti.

Müdürlükten yapılan açıklamada, olası bir tehlikeye karşı bu bölgelerde erken uyarı sisteminin devreye alındığı belirtilerek halktan resmi makamların talimatlarına uyması istendi.

Sistemin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğünden gelen ikinci açıklamada, uyarı gönderilen bölgelerde "tehlikenin geçtiği" bildirildi.

Halkın güvenliği için resmi makamların talimatlarına uyması ve olay yerlerinde görüntü çekmekten kaçınması tavsiye edildi.

Yemen'de iç savaş sürüyor

Eylül 2014'te İran destekli Husilerin başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesiyle başlayan iç savaşa Yemen sahne oluyor.

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Mart 2015'ten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Son dönemde hükümet güçleriyle Husiler arasındaki çatışmalar artarken, İran destekli Husiler kendilerine saldırı düzenlendiğini öne sürerek Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

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