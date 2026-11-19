Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde İsrail ordusunun düzenlediği saldırılar yüzünden 6 binden fazla Filistinlinin yeniden yerinden edilmek zorunda kaldığını bildirdi.

Yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze'nin orta kesiminde "Filistin halkına karşı işlediği savaş suçları ve soykırım siciline yeni bir suç daha eklediği" belirtildi.

Yaşananların "sivillere yönelik sistematik zorla yerinden etme suçu" olduğu da vurgulandı.

Nusayrat ve Bureyc kamplarında yoğunlaştı

Yerinden edilme olaylarının özellikle Nusayrat ve Bureyc mülteci kamplarında, "Sarı Hat" çevresinde yoğunlaştığı aktarıldı.

Selahaddin Caddesi'nin kapatılmasının ve sivillerle yardım ekiplerinin hareketlerine getirilen ağır askeri kısıtlamaların da bölge halkını göçe zorladığı ifade edildi.

Reklam Reklam

1500'Den fazla aile etkilendi

Gazze'nin orta kesiminde saldırılardan etkilenenlerin sayısı, ilk saha verilerine göre 1500'den fazla aile, yani 6 bini aşkın Filistinli olarak kaydedildi.

Açıklamada, temel yaşam koşullarının neredeyse tamamen ortadan kalktığı ve sivillerin sığınabileceği güvenli bir yer kalmadığı vurgulanırken, Filistinlilerin İsrail ordusunun bombardıman ve zorunlu tahliye uyarılarıyla yeniden yerinden edildiği belirtildi.

Gazze'nin orta kesiminde dün başlattığı saldırının sona erdiğini ve Selahaddin Caddesi'nin yeniden ulaşıma açıldığını ise İsrail ordusu duyurmuştu.

Reklam Reklam

Dünya

Katil İsrail Gazze’de ateşkesi ihlal ediyor: Can kaybı 74 bin 715’e yükseldi

Dünya

İran ordusu: Hürmüz Boğazı’nda 3 petrol tankeri mayına çarptı

Dünya

Gazze Şeridi'nde yeniden imar ve enkazın kaldırılması için gösteri düzenlendi