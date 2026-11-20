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İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) arasında bugün başlayacak zirvede, AB vatandaşı öğrencilerin İngiltere'deki üniversitelerde eğitim alırken yerli öğrenci statüsünde ücretlendirilmesine ilişkin pürüzler nedeniyle bir anlaşma imzalanmayacak.

Sky News kanalının bir AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre, bugün onaylanması planlanan 3 anlaşmaya İngiltere ile AB arasında imza atılmayacak.

Öğrenci ücretleri için altı aylık süre

AB yetkilisi, AB'nin İngiltere'de üniversite eğitimi alan kendi vatandaşı öğrencilerden İngiliz öğrencilerle aynı ücretin alınması talebinde bulunduğunu dile getirdi.

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Yetkili, İngiltere'nin bu talebi onayladığını ancak bu konuda yapılacak anlaşmanın şartlarının gelecek altı ay içinde belirlenmesi gerektiğini ifade etti.

Zamanlama ve pürüzler nedeniyle yiyecek ve içecekler, karbon salınımı ve Gençlik Tecrübe Programı konularındaki 3 anlaşmanın bugünkü İngiltere-AB Zirvesi'nde imzalanmayacağını söyledi.

Üniversite ücretlerinde taviz ihtimali

Haberde, İngiltere'nin AB'nin "Made in Europe" girişimine katılmak istediği ve İngiltere Başbakanı Andy Burnham'ın bu alanda sağlanacak bir ilerlemeye göre üniversite ücretleri konusunda tavizler verebileceği ifade edildi.

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İngiltere'nin "Elektrik Ortak Pazarı"na girmeyi arzu ettiği, AB'nin ise buna karşılık İngiltere'den birliğin sosyal uyum fonlarına katkıda bulunmasını talep ettiği kaydedildi.

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