Polonya Başbakanı Donald Tusk, Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği Zirvesi (APEC) kapsamında ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i "dostum" olarak nitelendirmesini eleştirdi.
Tusk, Varşova'da düzenlediği basın toplantısında Trump, Putin ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in APEC zirvesi kapsamındaki üçlü görüşmesini ve Trump ile Putin arasındaki yakınlaşmayı değerlendirdi.
ABD üssü ve güvenlik garantisi
Söz konusu yakınlaşmanın Polonya'da kurulması planlanan ABD askeri üssü açısından endişe verici bir işaret olup olmadığı yönündeki soruları yanıtlayan Tusk, ABD askerlerinin Polonya'da bulunmasının ülke güvenliğinin en önemli garantörlerinden biri olduğunu belirtti.
Tusk, Polonya'da kalıcı bir Amerikan askeri üssü kurulması ihtimalini de bu şekilde değerlendirdiklerini söyledi.
Tusk, Trump'ın diline değindi
Tusk, "Başkan Trump bazen kullandığı dil ve ifadelerle şaşırtmayı seviyor. Siyaseti büyük ölçüde, zaman zaman kamuoyunu sarsabilecek ve harekete geçirebilecek bu tür yöntemlere dayanıyor" şeklinde konuştu.
Trump'ın diplomatik dilini yorumlamanın kendi görevi olmadığını ifade eden Tusk, "Başkan Trump, Başkan Putin’i kendi dostu olarak görse bile burada ‘dostumun dostu benim de dostumdur’ ilkesi kesinlikle geçerli değildir. Sayın Putin bizim dostumuz değildir, olmayacaktır" dedi.
Berlin toplantısı ve Pekin ziyareti
Berlin'de düzenlenecek Gönüllüler Koalisyonu Zirvesi'ne katılması beklenen ABD Başkanı Trump'ın özel temsilcileri Steve Witkoff ve Jared Kushner'den Shenzhen'de gerçekleştirilen üçlü görüşmeler hakkında bilgi almayı umduğunu söyledi Tusk.
Tusk, "Çin’deki görüşme diğer konuların yanı sıra nükleer silah meselesiyle bağlantılı küresel konulara odaklanıyor. Şu anda Ukrayna’nın bu üçlü görüşmenin ne ölçüde gündeminde olduğunu söylemek zor. Berlin’deki toplantıdan sonra daha net bir tabloya sahip olacağız. Ben de Çin’in Ukrayna konusundaki politik niyetlerini, aralık ayının başında Pekin’e gerçekleştireceğim ziyaret sırasında daha iyi anlayabileceğimi umuyorum" diye konuştu.
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