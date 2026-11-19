İran devlet televizyonuna göre Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücüne (Besic) mensup üniversite öğrencilerine konuştu.

ABD'nin İran'a yönelik olası kara harekatına ilişkin soruyu yanıtlayan Muhibbi, Washington yönetiminin böyle bir saldırıdan istediği sonucu elde edemeyeceğini savundu.

ABD'nin daha önce de İran'daki çeşitli tesisleri ve noktaları bombaladığını ancak hedeflerine ulaşamadığını ileri süren Muhibbi, bu nedenle ABD yönetiminin kendi kamuoyunda harcanan maliyetlerin karşılığında ne elde edildiği sorusuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.

Muhibbi, ABD'nin İran'a kara saldırısı düzenleme kapasitesine sahip olmadığını öne sürerek, İran'ın kara kuvvetleri alanındaki savunma gücünün ABD'nin bu alandaki kapasitesinden daha üstün olduğunu iddia etti.

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ABD ordusunun ağırlıklı olarak deniz gücüne dayalı bir yapıya sahip olduğunu belirten Muhibbi, ABD'nin kara harekatına karşı hazırlıklı olduklarını ve böyle bir durumda İran'ın askeri kapasitesini sahada göstereceğini savundu.

"Kara alanında mücadeleye hazırlığımız, hava ve deniz alanlarındaki hazırlığımızdan çok daha fazla." diyen Muhibbi, "ABD ordusu esasen deniz ağırlıklı bir ordudur. ABD ordusu bir kara ordusu değildir. Biz zaten ABD’nin kara harekâtına girişmesini ve bunu deneyerek kara sahasında neler yaşanacağını görmesini bekliyoruz." diye konuştu.

İran'ın "kirli bomba ve kimyasal silah" kullanacağı iddiaları

İran'ın "kirli bomba" ve "kimyasal silah" kullanacağı yönündeki iddiaların düşmanın psikolojik savaşının parçası olduğunu savunan Muhibbi, bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İran'ın ABD'yi kirli bomba veya kimyasal silahla tehdit ettiği ve siber saldırılar düzenlediği yönündeki iddiaların düşman tarafından yürütülen bir dezenformasyon kampanyası olduğunu söyleyen Muhibbi, bunların İsrail ve ABD tarafından gerçekleştirilen "sahte bayrak" operasyonları olduğunu öne sürdü.

İranlı Sözcü Muhibbi, ABD'nin İran'daki barajlara saldırması durumunda misillemeyle karşılık vereceklerini sözlerine ekledi.

Amerikan The New York Times gazetesi, ülkedeki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.

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