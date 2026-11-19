İran devlet televizyonuna göre Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücüne (Besic) mensup üniversite öğrencilerine konuştu.
ABD'nin daha önce de İran'daki çeşitli tesisleri ve noktaları bombaladığını ancak hedeflerine ulaşamadığını ileri süren Muhibbi, bu nedenle ABD yönetiminin kendi kamuoyunda harcanan maliyetlerin karşılığında ne elde edildiği sorusuyla karşı karşıya olduğunu ifade etti.
Muhibbi, ABD'nin İran'a kara saldırısı düzenleme kapasitesine sahip olmadığını öne sürerek, İran'ın kara kuvvetleri alanındaki savunma gücünün ABD'nin bu alandaki kapasitesinden daha üstün olduğunu iddia etti.
İran'ın "kirli bomba ve kimyasal silah" kullanacağı iddiaları
Amerikan The New York Times gazetesi, ülkedeki bazı barajların yalnızca tarımsal sulama ve elektrik üretimi için değil yer altındaki askeri tesislere destek sağlamak amacıyla da inşa edilmiş olabileceğini iddia etmişti.
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