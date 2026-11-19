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Uluslararası Af Örgütü (Amnesty International), Uluslararası Adalet Divanının (UAD) Myanmar'ın Arakanlı Müslümanlara (Rohingya) karşı soykırım suçu işlediğine hükmetmesini "tarihi bir karar" olarak nitelendirdi. Örgüt, karardaki soykırım kastına ilişkin değerlendirmenin İsrail'e karşı açılan soykırım davası açısından da önem taşıdığını bildirdi.

Bir muhabirin sorusu üzerine Uluslararası Af Örgütü'nden gelen yazılı açıklamada, Genel Sekreter Agnes Callamard şunları kaydetti:

"Soykırım. UAD'nin tartışmaya yer bırakmayan tespiti budur. Yıllarca süren inkar, cezasızlık ve gerçeğin bastırılmasının ardından bu karar, Rohingyalara karşı işlenen vahşetin tarihi ve yetkili bir makam tarafından tanınması, hayatta kalanlar, mağdurlar ve aileleri için nadir bir adalet anıdır."

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Arakanlı müslümanlar zulme maruz bırakıldı

Onlarca yıldır Myanmar'da yönetimlerin ve askeri makamların Arakanlı Müslümanları vatandaşlık haklarından mahrum bıraktığını söyleyen Callamard, bu topluluğun ayrımcılık, ayrıştırma ve zulme maruz bırakıldığını dile getirdi.

Arakanlı Müslümanların mülteci kamplarında tutulduğunu, evlerinin ve köylerinin yakıldığını hatırlatan Callamard, 2017'deki askeri operasyonlar sırasında yaygın hukuka aykırı öldürmelerin olduğunu ve cinsel şiddet olaylarının yaşandığını da söyledi.

Callamard, kararın Gambiya'nın başlattığı hukuki süreç sayesinde alındığını söylerken UAD'nin nihai kararının uluslararası toplum için bir uyarı niteliği taşıması gerektiğini ifade etti.

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"Karar, İsrail'e karşı açılan dava açısından da önemli"

Devam eden diğer davalar için de UAD'nin soykırım kastına ilişkin değerlendirmesinin önem taşıdığına Callamard işaret etti.

Callamard, "Mahkemenin soykırım kastının askeri hedefler dahil diğer amaçlarla bir arada bulunabileceğine ilişkin açıklaması, Güney Afrika'nın Gazze'deki Filistinlilere yönelik soykırım iddiasıyla İsrail'e karşı açtığı dava gibi UAD'de görülmekte olan diğer davalar açısından özellikle önemlidir." ifadelerini kullanarak kararın uluslararası hukuk bakımından önemini vurguladı.

Silah transferi durdurulsun çağrısı

Callamard, "Hükümetler, Myanmar'a her türlü silah, güvenlik ve gözetim ekipmanı ile askeri ve güvenlik yardımının transferini durdurmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Callamard, Myanmar makamlarının UAD kararına derhal uyması gerektiğini söylerken Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin Myanmar'a yönelik küresel silah ambargosu uygulaması ve ülkedeki durumu bütünüyle Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) sevk etmesi gerektiğini belirtti.

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Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üyeleri dahil tüm devletlerin, Soykırım Sözleşmesi ve uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirerek soykırımı önlemek ve cezalandırmak için harekete geçmesi gerektiğine Callamard dikkat çekti.

Tazminat ve hesap verebilirlik çağrısı

Callamard, Arakanlı Müslümanların maruz kaldıkları zararlar için tam ve etkili tazminat hakkına sahip olduğunu söylerken, kararın uygulanmamasının Myanmar ordusunun uluslararası hukuka meydan okumasını cesaretlendireceği ve cezasızlık döngüsünü sürdüreceği uyarısında bulundu.

Mağdurların insani yardım, yeniden yerleştirme imkanları ve uluslararası hesap verebilirlik mekanizmalarına yönelik siyasi ve mali desteğe ihtiyaç duyduğunu Callamard ifade etti.

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Callamard, geçmişte ve günümüzde işlenen savaş suçları, apartheid ve insanlığa karşı suçlar dahil tüm uluslararası suçların etkili biçimde soruşturulması ve şüphelilerin adalet önüne çıkarılması çağrısında bulunurken, UAD kararının Myanmar'da uzun süredir beklenen hesap verebilirlik sürecinin başlangıcı olmasını umduklarını da söyledi.

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