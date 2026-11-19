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ABD ve E3 ülkeleri, Avusturya'nın başkenti Viyana'da devam eden Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Yönetim Kurulu toplantısında, İran'ın nükleer programına ilişkin ortak açıklama yaptı.

Açıklamada, İran'ın UAEA ile işbirliğine dönmesi ve nükleer tesislerine erişim sağlaması istendi.

İran'ın nükleer denetim yükümlülüklerini yerine getirmediği savunulan açıklamada, "Bir devletin yasal güvence denetimi yükümlülüklerini ne zaman ve nasıl yerine getireceğini seçmesine izin verilmesi, UAEA'nın güvence denetimi sistemine yıkıcı bir darbe vuracaktır" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, İran'ın nükleer programına ilişkin sorunların müzakereler yoluyla çözülmesinin desteklendiği belirtilerek, Tahran yönetimine denetimlerin yeniden başlaması için gerekli teknik adımları atma çağrısında bulunuldu.

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İran'dan "çifte standart" tepkisi

İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdindeki Daimi Temsilciliği, dört ülkenin ortak açıklamasına sosyal medya platformu X üzerinden yanıt verdi.

Paylaşımda, dört ülkenin, İran'ın saldırılar ve tehditlerden kaynaklanan olağanüstü koşulları dikkate almasının UAEA'nın güvence denetimi sistemine "yıkıcı bir darbe" vuracağı yönündeki değerlendirmesine tepki gösterildi.

Açıklamada, "Ancak ABD'nin güvence denetimi altındaki nükleer tesisleri bombalamasına ve bunlara yeniden saldırmakla tehdit etmesine izin verilmesi tamamen yasal ve bu sistemi güçlendiriyor, öyle mi?" ifadeleri kullanıldı.

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Dört ülkenin tutumu eleştirilerek, "Onlar, ikiyüzlülüğün kural, çifte standartların yasa olduğu ve güvence denetimi altındaki tesisleri bombalamanın onları korumak anlamına geldiği kendilerine ait bir dünyada yaşıyor olmalılar" değerlendirmesinde bulunuldu.

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