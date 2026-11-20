Rusya Kiev için NATO’ya yarı üyelik formülünü kabul etmeyecek

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Kiev için NATO’ya yarı üyelik formülü bulunmasının ve bu alanda bir tür ’yenilikçi’ çözüm aranmasının bile kabul edilemez olduğunu söyledi.