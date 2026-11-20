Yunanistan'da hidrokarbon aramaları için İyon Denizi'nin güneyinde sismik araştırmalara günler içinde başlanacağı bildirildi.
Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Chevron-Helleniq Energy Konsorsiyumu adına TGS firması, gelecek birkaç gün içerisinde bölgede sismik araştırmalara başlayacak.
Araştırma gemisi Güney İyon Denizi'nde
Yunanistan'ın konuya ilişkin NAVTEX mesajı yayımlamasının ardından TGS'ye ait sismik araştırma gemisi RAMFORM TETHYS, araştırma yapmak üzere Güney İyon Denizi'ne ulaştı.
Sismik araştırmaların Ocak 2027 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor.
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