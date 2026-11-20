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İspanya devi Real Madrid'deki kontratını 2032'ye kadar yenileyen milli oyuncumuz Arda Güler'e spor camiasından tebrik mesajları gelmeye devam ederken, Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım da genç yıldız için özel bir mektup kaleme aldı.

Aziz Yıldırım'ın imzasıyla yayımlanan tebrik mesajında şu ifadelere yer verildi:

"Arda Güler,

Real Madrid Kulübü ile olan sözleşmenin uzatma görüşmelerinin tamamlandığını ve yeni sözleşmenin 2032 yılına kadar uzatılmış olduğunu memnuniyetle takip ettim ve bundan çok büyük bir gurur duydum.

Ülkemiz olarak tanıklık ettiğimiz bu imza; senin futbola adanmışlığının, bağlılığının, çalışmanın, azminin ve emeğinin çok kıymetli bir sonucudur.

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Şahsım, Yönetim Kurulu Üyelerimiz ve Fenerbahçe Spor Kulübü olarak; senin hem Kulübümüzdeki, hem de ulusal ve uluslararası sahalardaki sporcu ve sportmen kimliğini her zaman takdirle izledik, izlemeye devam edeceğiz.

İyi ki Fenerbahçelisin ve iyi ki bizim şanlı armamızı ve formamızı taşıdın.

Atmış olduğun imzanın hayırlı olmasını diliyor, şimdi bağlı olduğun kulübünle yine sahalarda mücadele etmeye, yeni hikâyeler ve hepimizi gururlandıracak yeni zaferler yazmaya devam edeceğine inanıyoruz.

Sana, sevgili ailen ile beraber sakatlıksız, sağlıklı ve üstün başarılarla dolu yeni bir dönem diler, daha nice başarılarını görmeyi temenni ederiz.

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Sevgilerimle,

Aziz Yıldırım

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı"

Spor

Arda Güler'in imzası İspanyol basınında manşetlerde