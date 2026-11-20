Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Fenerbahçe, yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Müsabaka, Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. 90 dakikalık mücadelede hakem Kadir Sağlam'a Anıl Usta ile Murat Altan yardımcı hakem olarak eşlik edecek.
Sarı-lacivertliler, Göztepe yenilgisinin ardından başına Emre Belözoğlu'nu getirmişti; yeni teknik direktörüyle çıktığı ilk karşılaşmada deplasmanda Arca Çorum FK'yi 5-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, ligde oynadığı 11 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı, 19 puanla 6. sırada bulunuyor.
Fenerbahçe'de 3 eksik var
Kocaelispor mücadelesinde Fenerbahçe'nin 3 oyuncusu forma giyemeyecek.
Marco Asensio ile Nathan Ake sakatlıkları nedeniyle, cezalı Archie Brown ise yarınki müsabakada takımın yanında olamayacak.
Fenerbahçe'nin Portekizli futbolcusu Nelson Semedo ise kart sınırında.
Semedo, yarınki maçta kart görmesi durumunda bir sonraki hafta oynanacak Erzurumspor FK mücadelesinde takımını yalnız bırakacak.
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