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UEFA'nın yürüttüğü kulüp lisanslama değişim programı kapsamında Hırvatistan Futbol Federasyonu ile UEFA temsilcileri Beşiktaş Kulübünü ziyaret etti.

Siyah-beyazlı kulübün yaptığı açıklamaya göre Tüpraş Stadı'nda gerçekleşen ziyarette Beşiktaş Kulübünü genel sekreter Uğur Fora temsil etti.

Heyette Hırvatistan, UEFA ve TFF temsilcileri vardı

Hırvatistan Futbol Federasyonundan kulüp lisanslama direktörlüğü başkanı Ivancica Sudac, başkan yardımcısı Amra Peternel ve hukuk danışmanı Matija Puhak'ın yanı sıra UEFA Kulüp Lisanslama ve Finansal Sürdürülebilirlik Müdürü Thomas Ziethen, Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu Koordinatörü İdil Cem, TFF Kulüp Lisans Sorumlusu Tayfun Neidim ve TFF Avukatı Ganimet Güllü de ziyarette yer aldı.

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Kulüp tarihi, Tüpraş Stadı'nı ve Beşiktaş Müzesi'ni gezen ziyaretçilere tanıtıldı.

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