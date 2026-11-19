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Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, takımın oyun anlayışını geliştirmek ve kadroda forma rekabetini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Sarı-lacivertli teknik adam, son dönemde moral ve motivasyon açısından düşüş yaşayan Kerem Aktürkoğlu ile yakından ilgilenirken, milli ara sonrasında yıldız futbolcuya farklı bir görev vermeyi planlıyor.

Belözoğlu, takım içerisindeki oyuncuların bireysel performanslarını yükseltmenin yanı sıra futbolcuların özgüvenlerini yeniden kazanmalarını da hedefliyor.

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'nun, son dönemde performansı ve moral motivasyonu düşüş gösteren Kerem Aktürkoğlu ile özel olarak ilgilendiği öğrenildi.

Tecrübeli teknik adamın, milli futbolcunun yeniden özgüven kazanması ve sahadaki etkisini artırması için birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

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