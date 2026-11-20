Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılı camiada merak edilen teknik heyet ve yönetim geleceğiyle ilgili tüm sorulara tek tek yanıt verdi.
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk'un geleceği ve sarı-kırmızılı kulüpteki erken seçim iddiaları hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Türkiye Gazetesi'ne konuşan Özbek, deneyimli teknik adamın sözleşmesinde daha önce gündeme gelmeyen +1 yıllık opsiyon maddesi bulunduğunu açıkladı.
"BERABER GELDİK, BERABER GİDERİZ"
Okan Buruk'a duyduğu güveni bir kez daha vurgulayan Dursun Özbek, teknik direktörle ilgili kararının değişmediğini belirtti.
Özbek, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Benim Okan Buruk konusunda görüşüm çok net ve bellidir. Beraber geldik, beraber gideriz! Bu fikrimde hiçbir esneme veya değişiklik olmadı. Galatasaray Genel Kurulunun bize verdiği yetki süresi Mayıs 2028’de doluyor. Görev sürem boyunca da teknik direktörümüz Okan Buruk’tur!"
OKAN BURUK'UN SÖZLEŞMESİNDE +1 YIL OPSİYON
Dursun Özbek, Okan Buruk'un sözleşmesinde yer alan ve kamuoyunda bilinmeyen bir ayrıntıyı da ilk kez paylaştı.
Sözleşmede +1 yıllık opsiyon maddesi bulunduğunu açıklayan Özbek, sezon sonunda tarafların devam etme kararı alması halinde deneyimli teknik adamın görevini sürdürebileceğini söyledi.
Özbek, bu konudaki açıklamasında, "Kaldı ki bu sözleşme konusunda bilinmeyen bir nokta var. Okan Hoca ile yaptığımız sözleşmede +1 yıl opsiyon maddesi var. Kısacası sezon bittiğinde taraflar 'devam' kararı aldığında Okan Hoca'nın doğrudan devam etmesini sağlayacak bir sözleşme maddesi bulunuyor." dedi.
DURSUN ÖZBEK'TEN ERKEN SEÇİM YANITI
Galatasaray Başkanı, kulüpte erken seçim yapılacağı yönündeki iddialara da açıklık getirdi. Yönetim olarak kendilerine verilen yetki süresinin sonuna kadar görevlerini sürdürmeyi ve kulübün gelecek projelerini hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirtti.
Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz, Riva ve Florya projelerine dikkat çeken Özbek, bu çalışmaların Galatasaray'ın geleceğine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.
Dursun Özbek, erken seçim iddialarıyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:
"Galatasaray Genel Kurulunun bize teveccühü ve bizim de verdiğimiz sözler var. Galatasaray’da gelecek adına çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz, Riva ve Florya gibi Galatasaray’a önemli gelir sağlayacak, geleceğine katkı sunacak işler için mesai harcıyoruz. Bunu yaparken sportif başarı anlamında da Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kısaca gündemimizde erken seçim yok."
Bu yorumu Spam olarak bildirdiniz. Talebiniz değerlendiriliyor.