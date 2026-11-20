Dursun Özbek, erken seçim iddialarıyla ilgili sözlerini şöyle tamamladı:

"Galatasaray Genel Kurulunun bize teveccühü ve bizim de verdiğimiz sözler var. Galatasaray’da gelecek adına çok önemli projeleri hayata geçirmek için çalışıyoruz. Aslantepe Vadisi, Kemerburgaz, Riva ve Florya gibi Galatasaray’a önemli gelir sağlayacak, geleceğine katkı sunacak işler için mesai harcıyoruz. Bunu yaparken sportif başarı anlamında da Galatasaray’ı en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyoruz. Kısaca gündemimizde erken seçim yok."



