Fenerbahçe yönetimi, yeni transferlere kontenjan açmak amacıyla takımdan ayrılabilecek isimler üzerindeki çalışmalarını hızlandırdı. Teklif değerlendirilen futbolcularla birlikte Avrupa ve dış liglerden talibi bulunan yıldızların durumu, ara transfer dönemindeki hamlelere göre netlik kazanacak.
Şampiyonluk yarışında iddiasını sürdürmek isteyen Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi öncesinde hareketli günler yaşanıyor. Teknik heyet ve yönetim, kadroyu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken öncelikli hedef yabancı kontenjanında yer açmak.
Bu kapsamda ara transfer dönemi için kadro planlaması hız kazandı. Sarı-lacivertli yönetimin, yeni transferlere yer açabilmek amacıyla öncelikle takımdan ayrılması gündemde olan futbolcularla ilgili karar vermesi gerekiyor.
Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Dorgeles Nene ve Ognjen Mimovic için gelen teklifler değerlendirmeye alındı. Yönetimin, bu iki futbolcunun yerine 23 yaş altı alternatifleri kadroya katmayı planladığı belirtildi.
LUKAKU İÇİN MLS VE ANDERLECHT İDDİASI
Fenerbahçe'de geleceği merak edilen isimlerin başında Romelu Lukaku geliyor. Belçikalı golcüye MLS ekipleri ve Anderlecht'ten teklifler bulunduğu öne sürülürken, yönetimin oyuncuyla yolları ayırma ihtimalini de masada tuttuğu aktarıldı.
Başkan Aziz Yıldırım'ın Lukaku'nun ayrılığına sıcak bakmadığı belirtilse de transfer döneminde şartların değişebileceği ifade ediliyor.
ASENSİO İÇİN İSPANYA'DAN ÜÇ TALİP
Sarı-lacivertlilerde ayrılık ihtimali bulunan bir diğer isim Marco Asensio. Geçirdiği ameliyat nedeniyle sahalara dönüşünün şubat ayını bulması beklenen İspanyol futbolcunun geleceği de yönetimin gündeminde.
Real Betis, Villarreal ve Sevilla'nın Asensio ile ilgilendiği öne sürüldü. Fenerbahçe'nin uygun bir teklif gelmesi halinde tecrübeli oyuncunun ayrılığına onay verebileceği kaydedildi.
Lukaku ve Asensio'nun yanı sıra Nene ile Mimovic'in de takımdan ayrılması halinde sarı-lacivertliler, ikisi 23 yaş altında olmak üzere dört yabancı futbolcu için kontenjan açabilecek.
ARCHİE BROWN İÇİN 23 MİLYON EUROLUK TEHLİKE
Fenerbahçe'nin kadro planlamasını etkileyebilecek bir diğer gelişme ise Archie Brown cephesinde yaşanıyor.
Premier Lig ekiplerinin ilgisini çektiği belirtilen İngiliz sol bekin sözleşmesinde 23 milyon euroluk serbest kalma bedeli bulunduğu aktarıldı. Bu bedelin ödenmesi halinde Fenerbahçe'nin oyuncunun ayrılığına engel olamayacağı ifade edildi.
Brown'un olası vedası, sarı-lacivertlilerin transfer listesine sol bek takviyesini de eklemesine neden olabilir. Böylece golcü, stoper ve orta saha bölgelerinin yanı sıra savunmanın sol kanadı için de arayış başlayabilir.
OOSTERWOLDE BİLMECESİ
Fenerbahçe'de durumu netleşmeyen bir diğer futbolcu Jayden Oosterwolde. Sezon başında yaşadığı sakatlık nedeniyle Roma'ya transferi gerçekleşmeyen Hollandalı savunmacıya İtalyan ekibinin ilgisinin devam ettiği öne sürüldü.
Ancak sarı-lacivertli yönetimin Oosterwolde'nin satışı konusunda henüz karar vermediği belirtildi. Şu aşamada yalnızca Avrupa kupaları ve Türkiye Kupası'nda forma giyebildiği aktarılan futbolcunun geleceğinin, ocak ayında kadroda yaşanacak değişikliklere göre şekillenmesi bekleniyor.
Fenerbahçe'de ocak ayı öncesinde yaşanacak ayrılıklar, yapılacak takviyelerin sayısını ve hangi bölgelere öncelik verileceğini doğrudan etkileyecek.
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