BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20 Kasım Cuma günü Türkiye'de Trendyol 1. Lig'de bir karşılaşma oynanacak. Iğdır FK, sahasında Ümraniyespor'u konuk edecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.
Avrupa ve dünya futbolunda da dikkat çeken karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor.
20 KASIM CUMA GÜNÜNÜN MAÇ PROGRAMI
20.00 Iğdır FK – Ümraniyespor (TRT Spor)
20.30 Al-Ahli – Al-Nassr (HT Spor)
22.30 Bayern Münih – Köln (S Sport Plus)
22.45 Troyes – Le Havre (beIN SPORTS 2)
23.00 Athletic Bilbao – Espanyol (S Sport Plus)
23.00 Barnsley – Sheffield Wednesday (Sky Sports)
SÜPER LİG'DE BUGÜN MAÇ VAR MI?
Trendyol Süper Lig'de 20 Kasım Cuma günü karşılaşma oynanmayacak. Ligde 12. hafta heyecanı 21 Kasım Cumartesi günü başlayacak.
Günün öne çıkan maçlarından Galatasaray – Samsunspor karşılaşması cumartesi saat 16.00'da, Kocaelispor – Fenerbahçe mücadelesi ise saat 19.00'da oynanacak.
SÜPER LİG PUAN DURUMU
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